Espejeando

Cumplir y hacer cumplir la ley, es una de las responsabilidades que asume quien está al frente de un gobierno, llámese federal, estatal o municipal, una obligación que debiera ser una constante en su actuar pero que algunos olvidan al poco tiempo de enrolarse en su papel de mandatarios, cayendo, desgraciadamente, en actitudes que rayan en el autoritarismo y la prepotencia, características que, por amargas experiencias que forman parte del catálogo de arbitrariedades cometidas por servidores públicos originarios de esta región, muchos de ellos con negros antecedentes por la serie de excesos en los que incurrieron durante su mandato, nos muestran su verdadera naturaleza, su real esencia y los exponen tal cual, alejados de la falsa sonrisa, el apapacho a conveniencia y las cálidas palabras expresadas al calor de una campaña política.

Sin embargo, en el caso de las administraciones que dirigen los destinos de los municipios enclavados en esta bella región hidalguense, no podemos generalizar, pues tanto encontramos habilidosos gobernantes como aquellos que desconocen de formas y no alcanzan a comprender la magnitud del cargo que actualmente ostentan.

Varios días han pasado desde el comienzo de sus gestiones como jefes de sus respectivas comunas y aunque todavía gozan del privilegio de la duda, varios ya comenzaron a demostrar sus cualidades o la ausencia de las mismas, en su diario quehacer.

Así encontramos a los que a pesar de representar al mal llamado sexo débil, les ha tocado sacar la casta ante las eventualidades que se han visto en la necesidad de sortear a pocos meses de "tomar el toro por los cuernos" e iniciar de manera formal el encargo que habrán de desempeñar durante los próximos años, situación que deja ver que su llegada al poder no fue producto del compromiso o un golpe de suerte, sino de capacidad y determinación, aspectos que destacan y que les llevan a ganarse el respeto, así como la admiración de sus gobernados.

No obstante, también encontramos a los que la diplomacia simplemente no se les da o ni siquiera saben que es o "cómo se come", tal vez por ser de tierras frías y encerradas en donde la calidez es algo que pocas veces se siente pero que bien les valdría explorar y aprender, no por agradar, aunque dicho sea de paso es una de las recompensas que obtendrían, sino por los innumerables beneficios que les reportaría el aprender un poco de cortesía y buenas maneras.

Pero bueno, no todo es frialdad y determinación, según sea el caso, también encontramos a quienes gozan del cariño de sus respectivos equipos de trabajo y con su trato amable fácilmente se ganan el aprecio de sus gobernados, lo cual, si bien es cierto, les gana importante bonos en materia de popularidad pero se convierte en material moldeable para quien sabe trabajarlo, es decir, para el que adula en aras de mantener su reducido coto de poder así como para los que, en pleno arranque de los ayuntamientos, ya midieron el don de mando, palparon la tibieza en el actuar, el desconocimiento del terreno que pisan y a los que tendrán que mantener a raya o de lo contrario se convertirán en la "piedra en el zapato", en el entendido de que, háblese de organizaciones supuestamente sociales o de otro tipo de personajes non gratos, en la mayoría de los casos violentan los derechos de terceros y pasan por alto la ley para hacer valer su absoluta e inalterable voluntad, caso concreto y cáncer de la mayoría de las demarcaciones huastecas, el comercio informal que, cosa contradictoria, alimentan quienes lideran el comercio establecido y, por lo menos así estamos acostumbrados, goza del apapacho de los gobiernos en turno.

Con esto no queremos demeritar y mucho menos soslayar la capacidad o los méritos de los mandatarios pero si ser claros en las deficiencias o fortalezas que se detectan, pues de ello depende no sólo una bonita imagen de sus respectivos gobiernos sino el correcto desarrollo de los mismos, en el claro entendimiento de que para bien administrar sus presidencias sólo hacen falta dos cosas, "no perder el piso" y cumplir, precisamente, ese juramento que pronunciaron cuando fueron investidos y que les demanda mantenerse en el marco de la ley…