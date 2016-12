Sentik no es una organización electorera: Baldemar Orta Presentan acta de conformación como Asociación Civil a sus diez años de fundada. Surgida de la derrota electoral, ayer “Sentik”, celebró sus diez años de conformada, correspondiendo a siete de ellos en el ejercicio del poder. En un evento donde reflejó su músculo político, su líder moral aclaró que el evento no tenía un mensaje político, sino de acercamiento interno, pero sentenció que Sentik, seguirá presente “porque no es una organización electorera” que aparece en tiempos solo de política. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sentik celebró diez años de fundada, la organización se ha mantenido las últimas tres administraciones en el poder. El campo deportivo Solidaridad fue el sitio destinado para concentrar a las 3 mil 500 personas que según los organizadores esperaban que asistirán, las cuentas finales, según sus cifras alcanzó un poco más de las 5 mil personas. El clima fue cómplice, ni el sol intenso que no se tolerara, ni la lluvia a pesar del cambio de clima. En la explanada, mesas extendidas, algunas con manteles, y en cada zona, los diferentes coordinadores de la agrupación organizando a la gente. Bolsas con zacahuil, cubetas con tamales, se colocaban en las mesas. Fundadores de la organización y ex dirigentes se mezclaban entre los asistentes. El distanciado ex dirigente Ernesto Cortés, de los que acaparó la atención. Adelaido Cabañas, dirigente de GDH; Sergio Enrique Delgado, de la UFIC; como parte de las organizaciones testigos del festejo. La llegada del llamado líder moral de la agrupación despertó los aplausos de los asistentes y el recorrido por las mesas en saludo personal a los asistentes, desfaso el inicio de la ceremonia, donde Emilio Martínez, dirigió el mensaje de los diez años de la agrupación, en la que destacó que los diez años de la organización “son historia que se ha transcurrido, pero no se ha ido, porque está aquí”. Ignacio Martínez, Severo, Cruz, Obispo Teodora, Tirzo Hernández, Secundino Méndez, y Antonio Hernández, miembros que recibieron un reconocimiento por su trabajo dentro de la organización. Alberto Pinal, tuvo sin embargo el peso de la trascendencia del festejo al anunciar que la organización pasa de ser una agrupación social a una organización AC., al contar ya con el acta que la acredita. Pero fue finalmente el mensaje del llamado líder moral el que delineo el momento de la agrupación, “si ustedes recuerdan hace diez años esta organización surge como consecuencia de un proyecto político que quería tener la responsabilidad de trabajar por nuestro municipio y no es fácil, no es nada sencillo, pero alguien decía por ahí, los triunfos son buenos, pero también las derrotas son mucho mejores, porque a través de ellas también puedes fortalecerte”. Explicó que tras la derrota del 2006, fue como se organización y se fundo la agrupación que lo llevo primero a él al gobierno, después a Octavio Rivera y una vez más lo colocó a él en el poder y ahora, a pesar de que algunos consideran ya no tienen la misma fuerza política advirtió “está organización va a seguir, está organización nadie la va a parar y vamos a seguir haciendo más historia en Tamazunchale, porque somos una organización trabajadora, porque no somos de esas organizaciones que en ocasiones aparecen en los momentos de política, en momentos de elecciones, es un trabajo constante, de siempre…, y para aquellos que pensaban que Sentik ya no estaba vivo, hoy les demostramos con este poder de convocatoria que Sentik está más fuerte que nunca”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Para sacar sus productos del campo reconocen falta de organización Sin previo aviso incrementaron precio de la tortilla Moto club invita a colecta de juguetes Capacitación a autoridades comunales dará la CCAPI Concurso de manualidades navideñas logró su propósito