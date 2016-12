Sin previo aviso incrementaron precio de la tortilla Ciudadanía es la más perjudicada Rechaza ciudadanía que existan razones de mercado que empujen la alza el precio del maíz y por consiguiente el de la tortilla, el kilogramo de este insumo básico debe ubicarse en 13 a 14 pesos, pero ahora sin razones aumentó de precio. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sube precio del kilo de tortilla en el municipio Estela Velázquez Gutiérrez, explicó “por lo que yo sé no ha subido el precio del maíz pues ahora no entiendo porque aumenta el precio de la tortilla, no hay justificación alguna, creo que lo que nos perjudica más es el aumento de precio de las tortillas, pues es lo más importante en nuestras comidas”. Explicó, “si nos ha afectado aunque no subió mucho pero la verdad eso poco que subió sumado a una semana si nos afecta económicamente, yo pienso que ya no debe de subir más el precio de la tortilla, ya que es un producto necesario en nuestras comidas diarias, y lo básico que consumimos diariamente, nos afecta”. Sin embargo, Agustín Fernández, empleado de una tortillería de la zona centro dio a conocer el aumento del kilo de tortilla el cual dijo “tiene aproximadamente una semana que subió el precio de la tortilla anteriormente costaba 15 pesos el kilo, y ahora cuesta 16 pesos con centavos es decir ha subido un poco más”. Dijo, “no obstante a pesar que ha subido la ciudadanía sigue comprando y cada vez se vende más, creo que no les afecta tanto, se ha estado viendo buena respuesta y la venta está cada vez más mejor, creo que ya era tiempo que subieran el precio, pues la justificación es que algunos ingredientes de la tortilla han subido”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sentik no es una organización electorera: Baldemar Orta Para sacar sus productos del campo reconocen falta de organización Moto club invita a colecta de juguetes Capacitación a autoridades comunales dará la CCAPI Concurso de manualidades navideñas logró su propósito