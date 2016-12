Para sacar sus productos del campo reconocen falta de organización Comunero indicó que hace falta de oportunidades para sacar los productos se que cosechan en el campo. Ernesto Contreras Escobar, comisariado ejidal de Palictla, hizo un llamado a las autoridades, así como al Concejo para la Calidad en Atención a los Pueblos Indígenas (CCAPI), para que haya una mejor organización de las comunidades, y se les invierta más en la producción al campo, y asi puedan sacar sus productos a la venta. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Ernesto Contreras Escobar, comisariado ejidal de Palictla. El comisariado, señaló que ha faltado organización por parte de las mismas autoridades comunales, municipales y el gobierno, aunado a la falta de oportunidades para poder sacar los productos que cosechan, como la naranja, mandarina, nopales, entre otros, y que les son retenidas por las dependencias de sanidad vegetal. “Lo que pasa es que el gobierno no nos ayuda digamos, nos excluyen de un eje transversal que nos puede dar la pauta para poder trabajar en las comunidades, nosotros como comisariados debemos organizarnos para que cada comunidad tenga un permiso y reglas de trabajo para poder vender nuestro producto, no tenemos francamente, no podemos vender el producto que cosechamos, ese es el problema”, concluyó. Dijo que muchas veces les ponen trabas, “lo que pasa es que sanidad vegetal nos retiene el producto, lo que queremos es que sea una secretaria, como Sagarpa, Semarnat, Conafor, Profepa, Conagua, tanto asi nosotros respetamos las leyes y ellos deben de respetarnos, de decidir cómo comunidades por nuestra organización como productores del campo”. Recalcó la falta de organización de las autoridades comunales, “lo que pasa es que nos falta organización, no nos hemos visto de frente, yo no soy universitario, conozco la ley, porque he participado con semarnat en México, y mi trabajo es difundir lo que dice la ley, para que los pueblos sepan cómo vamos a trabajar en cada comunidad y un ejido, el problema es cuando se vende y no tiene precio, por ejemplo el nopal y la naranja”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sentik no es una organización electorera: Baldemar Orta Sin previo aviso incrementaron precio de la tortilla Moto club invita a colecta de juguetes Capacitación a autoridades comunales dará la CCAPI Concurso de manualidades navideñas logró su propósito