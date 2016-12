Comerciantes esperan repunte en sus ventas Auguran cerrar con buenos números o al menos para “medio pasarla” según mencionan los mismos. San Martín Chalchicuautla, SLP.- Un ligero aumento en sus ventas, esperan tener comerciantes de este municipio con motivo de las fiestas decembrinas, por lo que auguran cerrar con buenos números o al menos para “medio pasarla” según mencionan los mismos. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Comerciantes tanto ambulantes como establecidos, esperan un ligero aumento en sus ganancias con las ventas navideñas. En un sondeo realizado con los comerciantes que cada domingo se instalan en la plaza, mencionaron que esperan que en estas fiestas logren aumentar sus ventas, -“Estamos esperanzados en que la gente compre aquí su mercancía, sus productos que utilizarán para las cenas de navidad y de año nuevo, sus juguetes y las cosas típicas para quienes no han adornado sus nacimientos” señaló Rosamaría Hernández, comerciante que cada domingo acude a esta plaza a ofertar frutas, verduras y abarrotes. Los comerciantes establecidos mencionan que esperan que la ciudadanía haga sus compras en este municipio y no salgan a otros como Tamazunchale, -“Esperamos vender aquí nuestro producto, que la gente haga sus compras aquí, porque desde que se han instalado tiendas grandes en Tamazunchale, eso ha hecho que la gente ya no compre aquí, que se vayan a hacer sus compras allá y les viene saliendo lo mismo porque tienen que pagar pasaje y son casi los 100 pesos de puro pasaje, y nosotros aquí damos el producto casi al mismo precio, y estamos igual de surtidos al menos para lo que se ocupa en estas fechas”. Por lo que invitan a la gente a que hagan sus compras en este municipio, y así se pueda generar la derrama económica para este municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Joven destaca en parlamento de la juventud Capacita PAN a sus cuadros juveniles Reconocen labor de maestros jubilados Accidente carretero dejó daños materiales Demandarán a taqueros por no retirarse de calle