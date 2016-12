Estudiantes iniciarán el año con reclamos a alcalde Hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna por parte del alcalde Domingo Rodríguez Martell a quien, a pesar de los reclamos, no han logrado sensibilizar Tanlajás SLP.- “Reiniciando las clases en el próximo año vamos a seguir con la lucha de sensibilizar al presidente municipal para que apoye a la universidad pero sobre todo a los estudiantes con los cuales desde campaña se comprometió a apoyar con becas”. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Estudiantes volverán a manifestarse al inicio del año contra la administración tanlajense Dio a conocer el director de la universidad de ciencias y artes del potosí extensión Tanlajas, Sergio Cruz Reyes quien comentó que hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna por parte del alcalde Domingo Rodríguez Martell a quien, a pesar de los reclamos, no han logrado sensibilizar sobre lo importante que es el apoyo para los universitarios a fin de que puedan contar con una licenciatura que les permita desarrollarse en el ámbito laboral. “Por el contrario él está negando la posibilidad de seguir estudiando, está fomentando la deserción estudiantil, que los jóvenes tengan que salir a laborar a otros lugares a perderse por los malos vicios que algunos toman por allá” señaló. Por ello dijo que, al inicio del próximo semestre en el mes de enero, se estará acordando el día en que habrán de llevar a cabo otra manifestación en contra de la administración, en donde además de estudiantes del municipio y de diferentes instituciones educativas, se estarán uniendo padres de familia y docentes para presionar al edil en apoyos como pago de renta de las instalaciones de la presidencia, becas para los jóvenes estudiantes, mobiliario entre otras necesidades de la institución. “Él (Domingo Rodríguez Martell) presumió durante su periodo de campaña que iba a apoyar con becas y hasta el momento con los jóvenes, no estamos pidiendo nada fuera de las posibilidades, no hay apoyos con becas y solo estamos pidiendo que se haga uso del artículo tercero constitucional” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “Nueva alianza oportunidad del cambio para los tanlajenses 85 días autorizan de aguinaldo a trabajadores del ayuntamiento 300 Menores tuvieron por primera vez una posada navideña Recuperan tanlajense violentada en Monterrey Por 80 mil pesos siguen cayendo