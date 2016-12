Liberan convocatoria para renovar CDM del PRI Será el próximo 27 de diciembre cuando las formulas se tengan que estar registrando y el día 21 de enero la elección del nuevo dirigente municipal de tricolor. Xilitla, S.L.P.- El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya emitió la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Municipal, donde 233 concejeros políticos serán los que decidan quien dirija el partido en el Municipio. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Gonzalo Santos Guzmán, ex alcalde municipal y aspirante a la alcaldía en el 2018. Será el próximo 27 de diciembre cuando las formulas se tengan que estar registrando y el día 21 de enero la elección del nuevo dirigente municipal de tricolor, anunció Gonzalo Santos Guzmán, ex alcalde municipal y aspirante a la alcaldía en el 2018. “En el PRI no estamos divididos y vamos juntos por el nuevo dirigente, hemos decidido que sean los integrantes del Consejo Político los que elijan al nuevo dirigente”, apunto Santos Guzmán. Explicó que están en un pleno ejercicio de buscar a la persona que pueda unificar al mayor número de fuerzas políticas del municipio, aunque reconoció que no será fácil ya que históricamente siembre han existido las diferencias entre los priistas, sin embargo, dijo al final siempre se logrado el consenso y elegir la dirigencia. “Hoy los tiempos así lo marcan, es una situación complicada pero en la convocatoria ya vienen especificados los requisitos para ver quienes los reúnen y sobre eso los del concejo político tendrán que decidir”, detalló Santos Guzmán. Explicó que la impresión que los priistas han dado así al exterior del partido no es real “platicamos y eso es un gran avance aquí en el Xilitla”. En cuanto a que si los priistas están divididos respondió” no lo estamos, mira difícilmente como desde un principio lo plantee en las reuniones internas, vamos a salir con un candidato único, pero bueno se está haciendo el intento y si no, pues que cada quien a través de un concejo que están representadas todas las fuerzas del priismo pues va a elegir”. Consideró que todos los que están participando cuentan con una madurez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pacheco insta a autoridades ejidales a la unidad y trabajo Posada masiva de Prospera en San Pedro Huitzquilico SSA llevará 12ª acción preventiva contra el dengue Ganadera Local previene el abigeato con nueva Ley Intercambio cultural favorece a comunidades con trueques