Incrementa afluencia de personas en el tianguis

Huautla, Hgo. Un importante número de personas acudieron el día de ayer al tianguis que se desarrolla en la cabecera a días de celebrarse la navidad; lo anterior representará un beneficio para los comerciantes que han tenido bajas ventas durante los últimos meses. Al cuestionar a unos vecinos de Barrio del Salto de este municipio, manifestaron que aprovecharon la ocasión para realizar las compras para la cena de navidad, además de los regalos que habrán de dar a sus hijos y familiares. Hay que mencionar que anteriormente no se había observado gran cantidad de gente, por lo que esto podría representar la reactivación de la economía en el municipio, sobre todo que ya se pueden observar a algunos vacacionistas que arribaron desde el pasado fin de semana. Por otro lado, algunos comerciantes manifestaron que será decisivo el tener un mayor margen de ganancias para comenzar el año, ya que la situación económica, como cada inicio de año, se ve afectada con la alza de varios productos y no sólo de la canasta básica, sino de forma general lo que repercute que no obtengan buenos ingresos durante los primeros meses.