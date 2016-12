Espejeando Los cambios fueron vertiginosos y se le vinieron en cascada a este otro municipio referente de la huasteca, San Felipe Orizatlán, en la reconfiguración electoral pasó a ser cabecera de distrito local con el consabido derecho de tener por primera vez la histórica oportunidad de tener una candidata o candidato que le representara ante el congreso del estado asignándole a esta nueva demarcación político electoral los municipios de: Orizatlán, Tlanchinol Xochiatipan, Yahualica, Huazalingo y Atlapexco; por cierto, municipio antagónico que dio pelea hasta el último segundo, cabildeando ante instituciones y actores políticos y sociales de alto nivel en un intento fallido de revertir la decisión, que de entrada parecía dar al traste con el proyecto del grupo político de los Nochebuena; mientras todo esto acontecía, la municipalidad era gobernada por el priísta Manuel de Jesús Rivera, individuo polémico y contrastante, quien sobredimensionó el poder constitucional que le habían conferido mediante el voto sus paisanos orizatlenses y jugó a perpetuarse en el poder, pasando por alto las formas, los tiempos y los nombres, olvidando algo esencial, que el pueblo sí tiene memoria y que mas ahora con las nuevas tecnologías, resulta poco menos que imposible tapar el sol con un dedo. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Al final de su mandato el descontrol político del municipio, permeó profundamente en el imaginario popular, no obstante, hay que decirlo, administrativamente fue eficiente al igual que en gestión, no obstante causó estragos irreversibles en el proyecto de la candidata priísta Brenda Lizeth Flores Franco que terminó derrotada por el panista Raúl Valdivia, y sólo alcanzando el triunfo Erika Saab, quien sacó la casta por su partido el PRI, que le dio la oportunidad de pasar a la historia como la primera mujer legisladora de ese lugar, no sin llevar de ese mismo distrito a Mariana Bautista como diputada plurinominal por Acción Nacional, ambas hijas de ex presidentes municipales. Retomando lo que se decía al inicio, los acontecimientos sociales y políticos suscitados en este municipio, encontraron una clase política aletargada y hasta cierto punto desfasada de la cruda realidad, que se generó por la propia indolencia de quienes tenían en su momento la responsabilidad de poner diques legales y contrapesos constitucionales que contuvieran en algo los excesos individualistas y desproporcionados de quienes tenían otra encomienda y fallaron a quienes les otorgaron su confianza y respaldo. Cuando menos en su grupo político y que contribuyeron con sus acciones a no alcanzar las expectativas, sin embargo pareciera que los orizatlenses, y que bueno que así sea, están más allá de sus políticos y podrán reescribir su propia historia pues materia prima tienen de sobra; un distritito local electoral, donde irónicamente, la propia cabecera de distrito y dos municipios más los gobierna el PAN, uno el PRD, uno más el PES y sólo uno el PRI y a menos de cien días de gobierno ya fue sede de una plataforma política de un aspirante a la presidencia de la República, el gobernador panista Moreno Valle. Y su presidente municipal, ganó en medio de una tensa campaña electoral, contratiempos legales, y gobierna bajo presión. Sin duda todos estos factores hacen de este municipio y distrito local un parteaguas en su historia contemporánea. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando