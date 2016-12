Apreciaciones Ante la insistencia de un grupo de comerciantes y vecinos de negarse a la instalación de los comerciantes de la Unión de Tianguistas que preside Jorge Lagunes, el dirigente decidió no instalarse el 23 y 24 de diciembre como lo habría anunciado; el tema lo han llevado y traído ahora inmiscuyendo al barrio de San Antonio hasta dejar agotada la petición, a grado de que se tomó la determinación de parte del líder de no instalarse. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El tema tan controversial como su dirigente, tiene un alto sentido de confrontaciones internas, pero la verdad vivir sin un tianguis en la zona centro trae pros y contras, no es sencillo el que se corte de raíz un tianguis histórico que nace con la misma necesidad de la sociedad, no tener el tiangis efectivamente o reubicarlo, le daría otra imagen a esa zona, llevarlo a otro lugar también se lleva a mucha gente. Jorge Lagunes apareció más razonable al determinar no instalarse, por el momento calma los ánimos, pero una determinación de San Antonio de retirarlo de esas calles traería serias consecuencias a favor y en contra, de entrada sin basura, seguido de evitar congestionamiento, tercero se liberan calles y evitan estorbos a quienes van al mercado Morelos, pero también el tianguis les trae mucha gente a consumir alimentos al Mercado Morelos. De momento Jorge Lagunes ya reculó a su propuesta inicial de respetar la no instalación el 23 y 24, espera con esto se calmen los ánimos de esa propuesta de reubicarlo, pues también a donde fuere se llevaría mucha gente que llega de otros municipios a consumir, es un buen tema a valorar y analizar. En sesión pública de pleno celebrada este lunes, se presentó el proyecto del expediente TEEH-PES-EXT-001-2016, promovido por Octavio Castañeda Arteaga, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal de Omitlán de Juárez, Hidalgo, quien denunció que en las comunidades de Venta de Guadalupe y El Comanche se encontraron bardas pintadas que insultaban y difamaban la imagen de la entonces candidata al ayuntamiento, Esthela Ríos, así como un panfleto. Los Magistrados electorales votaron a favor del proyecto presentado por el Presidente de este Tribunal, Manuel Alberto Cruz Martínez, quien propuso vincular a la Sub-Procuraduría de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, a fin de que dentro de su competencia y facultades, investiguen los actos denunciados, así como al Instituto Hidalguense de las Mujeres. Razonan que el promovente no aportó medios de prueba suficientes para la individualización de la pena, ya que no señaló modo, tiempo, lugar y circunstancia, ni se encontraron distribuidos los panfletos que mencionó y en las inspecciones las personas entrevistadas negaron la existencia de los mismos. Lo que de antemano deja al descubierto la trama de que intentaron armar un delito electoral buscando echar abajo una elección. Asael Hernández Cerón ganó la elección interna de éste domingo para renovar la presidencia del PAN en Hidalgo. De acuerdo con los resultados, Hernández Cerón obtuvo 3708 de los votos obtenidos durante la jornada de éste domingo, mientras que Alfredo Ortega obtuvo 1269, según con los datos finales. De acuerdo con los números, éste domingo, de los 7,539 militantes acudieron a las urnas 5,056, de los cuales el 74 por ciento de la votación (3,708 votos) fueron para Asael Hernández, mientras que Alfredo Ortega logró apenas el 26 por ciento de los sufragios con 1,269.

La nueva dirigencia de Acción Nacional en Hidalgo, trabajará para generar unidad partidista…” El primer reto que emprenderá la nueva dirigencia de Acción Nacional en Hidalgo, será trabajar para generar unidad partidista, capacitar a la estructura y dar oportunidad para que las generaciones de jóvenes participen en la vida política del estado y el país. Estimó el reelecto dirigente del PAN. Olga Breeskin, la famosa vedet violinista, de exuberantes caderas de la época de los 80’s estará en la comunidad de El Arenalito Ixmiquilpan el próximo 26 de diciembre, en un evento religioso, además del hermano de la extinta Jenny Rivera la “Diva de la Banda” de nombre Pedro Rivera, estos dos que profesan una religión cristiana podremos tenerlos en este municipio. La primera ya retirada de los reflectores en los escenarios, ahora tiene una misión diferente en torno a su vocación en la profesión de una religión que la llena de satisfacción y podremos tener las entrevistas previas a su visita al municipio. Nuvia Mayorga Delgado, Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cortó el listón inaugural del Primer Festival de la Gordita en Francisco I Madero, su tierra natal.

El Festival de la Gordita busca promover la gastronomía tradicional, en el cual los visitantes podrán degustar grandes variedades de dicho platillo, este importante evento contará con múltiples actividades culturales, como presentaciones de música y danza, obras teatrales, una exposición de historia municipal y un área de juegos mecánicos.

En este mismo evento, Mayorga Delgado entregó reconocimientos a figuras destacadas de la sociedad civil de Francisco I. Madero, por su trabajo y por su aportación a las tradiciones.

Francisco I. Madero es un municipio reconocido por sus clásicas gorditas, elaboradas con maíz puro, cocinadas en sartén de barro, y rellenas de un guisado de pancita con salsa. Tradicionalmente se venden en diversos locales en el mercado local, mucho de los cuales se han consolidado con décadas de trabajo.

Las personalidades que estuvieron presentes fueron Daniel Jiménez Rojo, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio, Diputado Federal; Luis Jaime Osorio Chong, Presidente Nacional de Profesionales y Técnicos; Eduardo Javier Gómez Baños, Secretario de Turismo de Hidalgo y Julio César Licona Omaña, Delegado de la CDI en el estado, Gerardo Salomón Bulos delegado de la SCT. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones