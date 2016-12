Mano dura a reincidentes en violar Ley de Alcoholes: Ismael Galván En la temporada navideña se incrementa la venta de bebidas embriagantes Huehuetlán, S.L.P.- Mano dura ejercerá la Dirección de Alcoholes en negocios que reincidan en la violación a los reglamentos que controlan la venta y expedición de bebidas embriagantes, pues de hacerlo se les aplicarán las sanciones correspondientes, mencionó el titular de la dependencia, Ismael Galván Hernández. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Ismael Galván Hernández, no habrá tolerancia para giros negros reincidentes en violar la Ley Debido a que en la temporada navideña se incrementa la venta de bebidas embriagantes, la dependencia activó los operativos de vigilancia en los establecimientos de giros negros, lo que inició el domingo pasado en la delegación de Huichihuayán, algunos 50 –calculó- ubicados sobre la carretera federal México – Laredo, pero las revisiones se darán en todo el municipio. A principios del mes la Secretaría de Gobernación realizó un operativo en este municipio, donde se clausuraron temporalmente tres negocios ubicados en la localidad El Jilim; el primero por estar ubicado a un costado de una escuela; el segundo, por la venta de alcohol en una vivienda, y el tercero por ejercer un comercio diferente al señalado en el permiso. En el primer caso –según investigó- se debe a que el propietario de la cervecería, donó parte de su terreno para que se construyera la escuela, “en ese caso ya no se puede hacer nada”. Sin embargo, subrayó que debido a las reincidencias en el que cae el 20 por ciento de las negociaciones, sobre todo en la zona de “La Pimienta”, donde no respetan los horarios, se aplicará mano dura, con lo cual se pueden hacer acreedores a sanciones que van desde multas de 160 días de salario o más, hasta ponerlos a disposición de la Agencia del Ministerio Público. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ayer fue el día más frío de la temporada invernal Conforman en Huehuetlán “Voluntariado de Turismo” PCM limpió riveras en “El Nacimiento” y “El Vado” Descartan vacaciones decembrinas empleados del Ayuntamiento Niños de Tanleab y Tatacuatla Recibirán ropa, juguetes y despensa