Ayuntamiento politiza obras y programas Para las personas que me apoyaron tengo los ojos abiertos, y parta los que no estoy ciego, fueron palabras del presidente ante las personas, reiteran priistas. Matlapa S.L.P.-Ya que en campañas del presidente municipal, personas no lo apoyaron, ahora las consecuencias son no recibir ningún apoyo del ayuntamiento, a pesar de que entregan solicitudes, y peor aún les piden una cantidad monetaria para poder apoyarlos. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Calle Cuauhtémoc de la colonia el paraíso, calle donde baja el agua en tiempo de lluvias y se inunda la parte de abajo. Ángel “N”, vecino de la calle Cuauhtémoc de la colonia el paraíso, manifestó “el presidente municipal no nos apoya, el únicamente apoya al color, solo los que le dieron su apoyo en campañas y para los que somos del PRI nos hace a un lado, yo le pedí una vivienda pero no quiso a poyarme fui con secretario Luis Alberto Chavarría campos, solo dijo que tendría que aportar la cantidad de mil setecientos pesos para poder darme el apoyo, mientras que a otras personas que son del PAN hasta les subió el material a sus casas, y nosotros le dimos solo 750 pesos pero aun así, nos regresó el dinero pero no nos dio vivienda”. Añadió: al inicio de sus campañas prometió un ramal en toda esta calle hasta la pileta, y hasta la fecha no ha puesto ni un grano de arena, lo que esta, es por la organización de la misma gente, la calle es de gran necesidad para los niños que van a la escuela, porque en tiempo de lluvias se inundan las calles por toda el agua que baja, y de la misma manera se le ha presentado solicitudes para despensas, cobijas, y nunca nos apoyan”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Subirá precio de carne en fiestas decembrina Frío toma por sorpresa a ciudadanía Drenaje perjudica a habitantes de la colonia 12 de octubre Constantes fugas de agua a causa de tuberías viejas Incierto traslado de rastro municipal a Chalchitepec