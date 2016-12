Subirá precio de carne en fiestas decembrina

Prisciniano “N”, manifestó “a pesar de haber tenido fiestas durante todo el año, no se tuvo buena venta, ha sido muy baja, por eso esperamos que en estas fiestas decembrina suba un poco, para recuperarnos un poco, ya la gente casi no consume la carne es por esta razón que no vendemos”.

Añadió “y para terminar más rápido, está ahorita en un precio de 75 pesos, y tememos que para el día 24 suba hasta 80 pesos, y esto nos tiende a bajar las ventas”.