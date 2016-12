Reforma a la ley de pensiones proponen maestros: Alejo  

Indicó que el sistema de pensiones está quebrado, no solo en México sino en el mundo, de tal suerte que en nuestro país se requeriría de la aportación del 37.5 por ciento del Producto Interno Bruto para compensar la descapitalización que ha sufrido este rubro. A ello habría que añadir, agregó, que la expectativa de vida de los trabajadores después de que se pensionan se ha incrementado hasta los 45 años con lo que no hay sistema de pensiones que soporte un egreso de esta naturaleza. Por ello, la propuesta de modificación de ley del SNTE se basa en tres premisas, descuento de un porcentaje mayor de las aportaciones de los trabajadores, que coticen más tiempo y establecer un tope salarial para la jubilación. Rivera Ávila señaló que hace 18 años se perdió la oportunidad de haber reformado la ley con lo que se hubiera evitado la actual situación, sin embargo por cuestiones políticas no se hizo. El líder sindical informó que la Sección 26 agrupa a 45 mil maestros, de los cuales 12 mil son jubilados.