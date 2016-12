Brutal golpiza al comandante de guardias rurales de la Palma Conflicto y tensión por la imposición del régimen comunal Los conflictos por la modalidad de la tenencia de la tierra en La Palma, comunidad enclavada en la parte serrana de los municipios de Tamasopo y Rayón ha cobrado una nueva víctima. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Ramón Castillo Castillo Se trata del comandante de guardias comunales de La Nueva Palma, Ramón Castillo Castillo, quien fue salvajemente golpeado la madrugada de este domingo y se encuentra internado en estado grave en un nosocomio en Rioverde, S.L.P. Los hechos sucedieron en la comunidad de Vicente Guerrero, donde un comunero encontró a Castillo Castillo tirado en un charco de sangre a las afueras de la casa marcada con el número 86 de la avenida La Palma, con el rostro desfigurado y los ojos amoratados y cerrados como consecuencia de la golpiza recibida. El infortunado sujeto se encontraba inconsciente, por lo que no pudo proporcionar el nombre de sus agresores. Auxiliado por unas personas que pasaban por el lugar, Amalio lo trasladó a Rioverde, donde el pronóstico es reservado y puede perder un ojo debido a los golpes. Cabe hacer mención que en una asamblea llevada a cabo ayer por los comuneros, trascendió que el herido sostiene rencillas con una persona de nombre Leonardo Martínez, a quien puso a disposición del Ministerio Publico por una tala ilegal de árboles, por lo que juró tomar venganza privándolo de la vida. Los hechos se enmarcan en el contexto del conflicto que se suscitó cuando en Marzo pasado, el Tribunal Agrario decretó que La Palma es una propiedad comunal y no un ejido, lo cual ha elevado la tensión entre ambos grupos- comuneros y ejidatarios- ante la pasividad de autoridades de los 3 niveles de gobierno quienes no han intervenido para calmar los ánimos y aplicar el estado de derecho. Pero la violencia viene de más atrás, hace 9 años, el comunero Domitilo Banda fue emboscado y muerto en la comunidad de El Epazote y Leónides de la Cruz –otro comunero- también fue asesinado en La Manzanilla a manos de 8 ejidatarios presuntamente protegidos por el entonces Comisario Ejidal, Alfonso Olvera Bárcenas. Mientras tanto, los comuneros, cuyo régimen de tenencia de la tierra ha sido favorecido por el fallo del Tribunal Agrario hacen un llamado a las autoridades estatales y federales en busca de garantía a su integridad, pues también han denunciado en numerosas ocasiones que el alcalde de Tamasopo, Gabriel Hernández Aguilar, lejos de establecer el orden, alienta a los ejidatarios para que sigan ejerciendo la violencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Integrantes de la CNTE buscan abrogar la Reforma Educativa Inician las vacaciones de invierno el 23: URSEHN Cierra año Club de Leones con una campaña auditiva Listo el tianguis de coheteros en la Colosio Festejó el PRD la Navidad a los niños de la localidad