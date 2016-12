Cierra año Club de Leones con una campaña auditiva La organización Club de Leones cerró el año 2016 realizando una campaña de aparatos auditivos en ciudad Valles en donde hubo exámenes de audiometría y venta de equipos alemanes a bajo precio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA CAMPAÑA AUDITIVA SE llevó a cabo en Medical Visión Center en Galeana entre 16 de Septiembre y Zaragoza en la zona centro Eduardo Vázquez Casillos representante de dicha organización en Valles expresó que la campaña fue al público en general y se realizó dado que en la ciudad no existen clínicas especializadas en ese problema y las que están, entregan equipos no aptos o acordes al paciente dado que cada problema de audición es único. “Hicimos audiometrías donde detectamos el tipo de hipoacusia ya sea mixta, neurosensorial, conductiva y se les está dando un auxiliar auditivo que les permite escuchar el tono que sin el aparato no entienden, son equipos alemanes y su costo normal es de 18 mil pesos pero por parte de Club de Leones es de 3 mil pesos, es una ayuda que se le da a las personas de casi el 80% de descuento” expresó. Añadió que la mayoría de los pacientes que asistieron fueron adultos mayores aunque también hubo menores de edad cuyo problema auditivo lo heredaron. Vázquez Casillas expresó que algunos de los consultorios que hay en Valles no están adaptando el aparato auditivo de acuerdo a la sordera y a la hipoacusia del paciente y solo les colocan un amplificador sonoro y no pasa las frecuencias de manera óptima y aunque el paciente sí escucha más no es la solución acorde al problema que padece la persona. “Cada caso es diferente, hay personas que padecen hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta” expresó y por último informó que Francisco Javier Mendiola dirigió la campaña ya que es quien coordinador las campaña de Club de Leones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Brutal golpiza al comandante de guardias rurales de la Palma Integrantes de la CNTE buscan abrogar la Reforma Educativa Inician las vacaciones de invierno el 23: URSEHN Listo el tianguis de coheteros en la Colosio Festejó el PRD la Navidad a los niños de la localidad