Parte de la estrategia política que se está construyendo en la huasteca sur, surge el Consejo Ciudadano Democrático Independiente, CCDI, que viene a reforzar la estructura que pretende incrustarse en las comunidades mediante el otorgamiento de apoyos sociales, un método que se ha vuelto común por todos los grupos políticos.

Sin embargo esto no es precisamente la mejor estrategia actualmente ya que esto no es garantía de obtener el voto en las urnas, tal como se pudo observar en el pasado proceso electoral, se entiende que viene a tratar de hace un contrapeso a las organizaciones que ya están arraigadas en la zona como Antorcha Campesina que le abona al Partido Revolucionario Institucional, y la CCAPI que ha mostrado más afinidad a Guillermina Morquecho Pazzi.

El proyecto es abiertamente dirigido a apoyar las candidaturas independientes y aun cuando no se manejan nombres todavía, es evidente que la figura es Rodrigo Sánchez tomando en cuenta que el coordinador en el municipio es Justiniano un personaje cercano al virtual aspirante, lo que plantea una plataforma más de operatividad.

Un aspecto que llamó la atención es el hecho que no acudieran los principales integrantes de la directiva a quienes se les habría de entregar los nombramientos de las carteras por parte de su dirigente nacional, por razones no claras del todo, dando a entender que prefieren no dejarse ver aun respaldando de lleno un proyecto político toda vez que es darle contra al grupo donde alguna vez militaron.

Luego del municipio de Xilitla el segundo municipio que se encuentra ya en el proceso de la renovación de la dirigencia es Tampacán, en donde los consensos entre los grupos no parece estar cuajando del todo, ya que existen resistencias de quienes no concuerdan con Cristian Sánchez debido a que la figura que fue propuesta es visto como cercano al diputado federal.

Por lo que antes de que pueda tomar protesta se han pronunciado por formar un bloque en contra del nuevo dirigente, ya que rechazan la posibilidad de que Elvia Sabais pueda llegar a ser candidata a la presidencia municipal, sin embargo tampoco presentan una propuesta que permita construir un trabajo de unidad entre todas las corrientes.

En Matlapa las quejas contra el ayuntamiento por acaparar los programas de apoyo social solamente para sus operadores políticos continúa, ya que algunas familias que apoyaron a la candidata del PRI en el pasado proceso electoral se quejan que están siendo marginados de este tipo de ayuda, por lo que piden que la Auditoría Superior del Estado para revisar como se están manejando los recursos públicos.