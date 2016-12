Apreciaciones Como algo muy emocionante calificó la diputada federal Delia Guerrero Coronado que ya esté próximo a iniciar el año 2017 y con ello se acerquen más las jornadas electorales del 2018, respondió lo anterior al haber asistido a la inauguración de las oficinas del ICAT en ciudad Valles este lunes por la mañana. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios En este año ya se le había preguntado sobre sus aspiraciones políticas pero siempre la legisladora respondía que aún no eran los tiempos pero ahora fue diferente dado que expresó que si la gente lo solicita, buscará otro cargo en el 2018. ¿A quién no? Respondió la diputada al preguntársele si le gustaría buscar una vez más ser la alcaldesa de Valles, cosa que intentó en el 2015 pero no le dieron la oportunidad y tuvo que conformarse con una curul en el Congreso del Estado, algo nada despreciable ya que tanto solo en diciembre, Guerrero Coronado debió recibir un bono navideño de 150 mil pesos que se despacharon. Con un muy buen sabor de boca se fue el dirigente estatal del PRD José Luis Fernández Martínez de Valles este domingo al haber asistido a la posada que ofreció a los niños y familias de la localidad ya que, tuvieron buena asistencia de parte de la población. Dicen que, el que coordinó y anduvo invitando a la gente sobre todo a familias humildes de la localidad, fue César González García, dado que por su larga carrera, conoce a los habitantes de las colonias y ejidos, y es a quien Fernández Martínez reconoce como el representante del PRD en el distrito XII. Mientras que la función de Gerardo González Reverte es la de coordinador del PRD en la huasteca y aunque había confusión en ese sentido, por el bien del partido se espera que puedan aclarar ese tema entre ambos liderazgos. Molesto culminó la entrevista con los medios el director de la Unidad de Información en el Municipio Lázaro Cárdenas Balleza al ser cuestionado este lunes del porque se le había negado a Jesús Sierra Acuña los comprobantes de compras de uniformes y zapatos a elementos de la Policía Municipal, por un monto superior al millón 800 mil pesos, recursos provenientes del programa FORTASEG. Chuy Sierra solicitó esa información desde mediados de noviembre pero no fue sino hasta el 15 de diciembre tras pedir Cárdenas Balleza una prórroga, se le respondió vía oficio en donde se le indicaba que por ser información reservada no se le podía entregar. El funcionario indicó que fue el Comité de Transparencia el que determinó que por motivos de seguridad no podía dársele esa información a Jesús Sierra y si éste opta interponer una queja ante la CEGAIP, será esa la instancia la que diga si debe o no proporcionársele al ciudadano lo que pide. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones