Apreciaciones Pese a que la pasada administración 2012-2016 de Alfajayucan dejó prácticamente en ceros al ayuntamiento municipal, la presente administración cumplió con el pago de aguinaldos a sindicalizados, trabajadores de confianza así como a la dirección de seguridad pública del municipio. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Salvador Guerrero Guerrero, tesorero municipa, dijo que pese a que la administración en turno tomó posesión con un ayuntamiento en “ceros”, se cumplió en tiempo y forma como lo establece la ley, con el pago de aguinaldos tanto a la dirección de seguridad pública municipal, trabajadores sindicalizados cuya cifra aumentó al inicio de la administración, y trabajadores de confianza. Mencionó que la ley de egresos 2017 ya fue elaborada, por lo que dijo ahora solo es cuestión de que se analice y apruebe por el cabildo municipal. La adolescencia es una de las etapas más difíciles para los seres humanos, ya que es un estado en donde se busca una madurez, en la que corremos el riesgo de fracasar o cometer errores que dejarán huella en nuestra vida futura; el embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea, en donde algunas personas denominan el embarazo adolescente como la “sustitución de amor por sexo”. El problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad en las escuelas, pero no se ha generalizado a todas las instituciones educativas, por tal motivo el número de embarazos no deseados entre adolescentes sigue siendo elevado, la prevención es el conjunto de medidas que tienden a evitar que llegue a producirse un fenómeno no deseado y en caso de que el fenómeno ya se haya producido, su finalidad es limitar sus consecuencias a largo plazo, así como las reincidencias de nuevos embarazos no deseados, se ha demostrado que las adolescentes que poseen una buena relación con sus padres, son menos propensas a quedar embarazadas a edades tempranas. Con motivo de fechas decembrinas y las reuniones de familia que se viven el día 24 de diciembre para celebrar navidad, las familias mexicanas tienden a realizar cenas para convivir un momento con la familia, y estas cenas entre las que destacan, el pavo, ponche, tamales, aguinaldos, pan, pastas, pozole, entre muchas cosas más, tiene un gran costo en el comercio para las familias mexicanas. Amas de casas refieren que este año realizarán la cena para su familia, comentan los preparativos para la cena y estimó costos, un pavo y la verdad si están fuertes los gastos según consideran como madre de familia y ama de casa, para una cena de navidad para 10 personas se gasta alrededor de $1,800 pesos y que esto si es un gran gasto para la fecha, ya que se nota la diferencia de 5 años atrás cuando con $800 pesos le alcanzaba bien. En Hidalgo, como parte de la instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses, se trabaja en la conformación de un frente común en materia de seguridad, integrado por dependencias de los tres niveles de gobierno a fin de resguardar a la ciudadanía. Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), al encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional, Región Tula-Tepeji expresó lo anterior. El encuentro tuvo como sede las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula y aseveró que ésta es una señal de que la seguridad pública en Hidalgo es un tema que ocupa a las autoridades municipales, estatales y federales. Con la presencia y participación de los presidentes municipales de: Ajacuba, Salvador Pérez Gómez; Pedro Porras Pérez, de Tezontepec de Aldama; Juan Pedro Cruz Frías, de Tlahuelilpan; e Ismael Gadoth Tapia Benítez, de Tula; la reunión tuvo el propósito de reforzar mecanismos de colaboración y las acciones de seguridad y vigilancia en la región, además de los procedimientos legales que involucran a diferentes autoridades. Delmar Saavedra expresó que hay un esfuerzo para coordinar acciones en la entidad, de tal forma que, por ejemplo, en el caso del robo de hidrocarburo, tan sólo la Policía Estatal ha recuperado cerca de 200 mil litros del combustible durante la presente administración, que han puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Asistieron al encuentro al también los titulares de las Policías Municipales de Tlahuelilpan, Atotonilco de Tula, Tula de Allende, Tepeji del Río, Ajacuba, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama y Atitalaquia, los representantes de la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Subsecretaría del Transporte en Hidalgo y Seguridad Física de Pemex. Y mire que es importante el tema de seguridad se trata de que la coordinación debe mantenerse muy firme para hacerle frente a las prioridades en la atención a los ciudadanos en la temporada navideña, se trata de que las carreteras estatales y federales estén seguras, hay estados que viven flagelos graves con la inseguridad esperemos que esto no llegue a Hidalgo como una constantes que se aprecia en el resto del país.