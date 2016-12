Delegación de Finanzas Entrega placas de motocicletas pendientes Se presentó en algunos lugares, una serie de problemas con policías municipales, que detenían a los motociclistas y los infraccionaban aun cuando tuvieran el comprobante de pago. A partir de esta semana la delegación de Finanzas está entregando las cerca de mil placas para motocicleta que tenían pendientes tras haberse generado un rezago de varios meses. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ADEUDA LA DELEGACIÓN DE Finanzas ubicada en Valles cerca de mil placas a motociclistas El Secretario de Finanzas en el Estado José Luis Ugalde Montes, explicó que “fue un problema que se generó a partir de que los diseños de las placas son aprobados por la SCT federal, que a su vez los manda a un laboratorio del Instituto Politécnico Nacional, esto ocasionó un retraso importante que ya se subsanó”. Ugalde Montes refirió que se presentó en algunos lugares, una serie de problemas con policías municipales, que detenían a los motociclistas y los infraccionaban aun cuando tuvieran el comprobante de pago. Fue en ciudad Valles donde se generó la problemática ya que, la Policía Municipal, en operativos que emprendió, confiscó cientos de motocicletas por no contaban con placas ya que el jefe de la misma había expresado que era una estrategia para combatir la delincuencia dado que aseguraba que los maleantes usaban unidades que no portaban ese requisito. El delegado de finanzas Moisés Muiñoz había expresado que ante los operativos mencionados, los propietarios de motocicletas acudieron a ponerse al corriente pero se les acabaron las placas que tenían en existencia, por lo cual en el recibo de pago colocaban una leyenda para que la Policía no confiscara los vehículos y además les extendía el permiso de circulación. Inclusive, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exigir al Ayuntamiento de Ciudad Valles ordenara que ya no se implementaran esos operativos que atentaban contra los habitantes de la localidad que utilizan como medio de transporte y herramienta de trabajo esos vehículos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA UCD sin quejas por abusos hacia paisanos Taxis cambiarán de colores para 2017 Se queja La Rodríguez de obra inconclusa de electrificación Fue colegiada la decisión de no informar sobre uniformes CUIDARSE DE LAS BAJAS TEMPERATURAS RECOMIENDA LA DIRECCION DE SALUD