Taxis cambiarán de colores para 2017

Rafael Villalobos, Director General de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el Estado, señaló que una de las medidas que la SCT tomara para el próximo año, es el cambio de cromática para las unidades que brindan el servicio de taxi, renovación que se dará de una manera paulatina, siendo los primeros en adoptar esta medida las unidades que cuentan con sistema de frenos ABS, así como bolsas de aire.

Agregó que en caso de las unidades que no cuenten estos sistemas, como es el caso de los vehículos Tsuru, que son los que mayormente se utilizan por los concesionarios, estos podrán seguir prestando el servicio hasta en tanto continúen cumpliendo con sus revistas y no excedan la antigüedad de 10 años, pero estos seguirán siendo “verdes”, es decir no cambiarán su cromática.

Indicó que hasta el momento se ha tenido una buena respuesta por parte de los concesionarios, por lo que en breve se les hará llegar el manual de identidad para que comiencen el cambio de cromática aquellas unidades que reúnan las características.

Finalizó señalando que se mantienen los operativos permanentes en la región, para la detección de unidades que presten servicio de manera irregular.