Apreciaciones Como una farsa calificó Irma Cardoza el evento de la entrega de escrituras hecha por el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y el alcalde Jorge Terán Juárez la tarde del miércoles tras haber inaugurado la calle Durango en la colonia San Rafael.

La dirigente manifestó que las escrituras no fueron entregadas a colonos de Buenos Aires sino a ejidatarios de Plan de Ayala por lo cual, calificó el acto como un circo o show.

En ese sentido destacar que el fraccionamiento Buenos Aires lo comprenden varios grupos entre ellos el de Irma Cardoza, el de Antorcha Campesina, el de Rosalba Vazquez conocida como La Tigra así como los ejidatarios de Plan de Ayala. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Desde hace tiempo La Tigra ha manifestado que el grupo que dirige ya se ha arreglado con los ejidatarios de Plan de Ayala y aunque el Municipio y dependencias como la CORETT y la SEDATU han expresado que hay avances en el proceso de regularización, lo cierto es que solo esa parte ha tenido avance. Es decir, aún falta regularizar los cientos de predios en posesión de integrantes de Antorcha y seguidores de Irma Cardoza.

El gobernador del estado en entrevista con los medios no quiso abordar algunos temas que han generado protestas a su gobierno como el de las pensiones y la inseguridad.

El ex alcalde de Tamazunchale Octavio Rivera Obregón fue visto ayer en la visita del gobernador Juan Manuel Carreras a las instalaciones del deportivo Manuel Gómez Morin. El ex edil le entregó un obsequio envuelto al mandatario estatal, lo saludó y se retiró del sitio.

En una publicación de Facebook de un ex funcionario público hecha en esta semana, el ex alcalde Juan José Ortiz Azuara pidió se le descarte para el proceso electoral del 2018 para la presidencia municipal sin embargo, entre sus amistades el ex edil afirma lo contrario.

La diputada Xitlálic Sánchez Servín afirmó que si cumplirá el compromiso de donar parte de su jugoso aguinaldo a beneficio del Asilo "San Martín de Porres" pero increpada si ya les habían hecho ese pago a los 27 legisladores locales dijo desconocerlo. Sánchez Servín ofreció una posada navideña a colonos de la Pimienta, evento que no le dio la promoción y pocos se enteraron de él.