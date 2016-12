Apreciaciones Una situación de riesgo se vive en las calles de la cabecera municipal debido a las condiciones en que se encuentran algunas pipas de las empresas gaseras que operan en el municipio de manera impune y sin una real regulación, ya que aun tratándose de empresas interestatales que cuentan con una capacidad económica superior a la de muchas otras compañías, no le invierten a sus equipos y vehículos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Son ya varias las situaciones que se han presentado y en las que las dependencias encargadas no han aplicado los reglamentos como lo marca la ley, quizá esperando a que algo malo suceda como ha ocurrido en otras partes del país con resultados trágicos para que entonces comiencen a actuar y someter a una inspección real a dichas empresas. El primer deceso por frío de la región se presentó en este municipio derivado de una serie de malas decisiones tomadas, ya que se supone existe la instrucción de resguardar a toda la población en general que se encuentre en situación de riesgo por causa de las bajas temperaturas, pero en el caso de los escuadroneros nadie se quiere hacer responsable, lo mismo que las personas que padecen de sus facultades y que deambulan por la ciudad. Por lo pronto el IMSS Prospera, sale a deslindarse del deceso afirmando que no estuvo en sus manos ya que no se le trasladó a tiempo y poco podía hacerse, pero pidió al director de Protección Civil que se eficiente el servicio de urgencias que brindan para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar. Mientras tanto en el municipio de San Martín le tocó a los trabajadores del ayuntamiento aportar voluntariamente a fuerzas parte de su aguinaldo a la propia administración, esto presuntamente como pago del diezmo que se les descuenta por el privilegio de poder trabajar en la comuna, lo que ha generado molestia entre el personal quienes refieren no les queda de otra que apechugar ya que las oportunidades de empleo en el municipio no son muchas y la presidencia es lo mejor que pueden obtener aunque sea con sueldo rasurado. En Matlapa las quejas contra el trato que brindan a las personas de parte de secretaría siguen surgiendo, una evidente carencia de tolerancia hacia los grupos sociales y ciudadanía en general es lo que ha dejado ver, marcando bien la preferencia hacia quienes forman parte del grupo político que respaldo al actual alcalde sin ver que lejos de contribuir afectan más la imagen del gobernante y va sembrando la semilla del rencor y del rechazo entre su pueblo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones