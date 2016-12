En el PT se trabaja todos los días

Xochiatipan, Hgo.- El dirigente del Partido del Trabajo en este municipio, Roberto Cándido Bautista, expresó que en dicho instituto político no sólo están pensado en tiempos electorales, ya que dijo que es necesario atender a toda la gente, de lo contrario el capital político se pierde por eso es necesario trabajar de manera frecuente con las estructuras y militancia. Al respecto expresó “Creo que lo importante aquí no es estar esperando los tiempos electorales si no que vamos seguir trabajando, estar al contacto y comunicados con la gente para seguirá avanzando con el partido, ya que esto es lo que pide la gente, que los que hacen política estén para escucharlos”. Agregó que la gente lo que quiere es que sus dirigentes estén al tanto todos los días y no sólo los busquen cuando quieren votos. Asimismo, comentó que en el pasado proceso electoral el PT dio un paso importante “Nos pareció muy agradable, el trabajo de las estructuras políticas por que dio un buen resultado y como partido tenemos una buena posición, sobre todo para ver qué estrategia tomar para el siguiente proceso electoral, por eso es importante que nos mantengamos en este sentido trabajando”, concluyó.