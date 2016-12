Resultados, como respuesta a ataques: MHV Hará caso omiso al golpeteo del que ha sido víctima y se concentrará en ofrecer resultados y hechos concretos a la gente HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Martha Hernández Velasco, presidenta municipal. Huautla, Hgo.- Clara y contundente la declaración de la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco, al señalar que no dará contestación a la serie de ataques de los que ha sido víctima en los últimos días, ya que su respuesta será mediante acciones y hechos concretos para la ciudadanía, debido a que para ello fue la confianza que depositaron los huautlenses para dirigir el destino del municipio. Reconoció abiertamente saber de dónde viene el golpeteo, pero siempre fiel a su estilo, dijo que no le interesa estar confrontándose, por lo que hará caso omiso y seguirá demostrando sus acciones mediante resultados palpables. Es por ello, que durante estos primeros meses de su administración han sido de una intensa gestión y que ha podido consolidar importantes proyectos para las comunidades; hizo mención que en los primeros cien días de gobierno ha sentado las bases para poder encabezar un gobierno plural y abierto a la gente, proyectando resultados concretos para beneficio de las familias huautlenses. La alcaldesa refirió que durante el inicio de su administración resultó complicado derivado de la falta de recursos, sin embargo y gracias a que llevó a cabo varias visitas a diversas dependencias de gobierno, pudo consolidar los primeros resultados de su mandato. Asimismo, dijo que la contienda electoral finalizó y ahora se enfoca en potencializar su desempeño en la gestión que ha dado sus primeros frutos, de lo que se podrán beneficiar las comunidades con la implementación de cuartos adicionales, pavimentación de calles, pisos firmes, techados de algunos centros educativos, apoyos a cocinas comunitarias, la construcción del comedor comunitario, que en total suman alrededor de 30 obras. Además, la presidenta anunció que gracias a recursos del orden federal que pudo gestionar, se podrá dar inicio con la primera etapa de la construcción de la unidad deportiva, con un monto aproximado de 6 millones de pesos. “He podido sostener el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad a quienes he invitado a sumarse al trabajo que estaré llevando a cabo durante los cuatro años de mi gobierno”, señaló. Dejó en claro que ha podido recorrer las comunidades y que durante los siguientes días estará realizando con el fin de llegar a cada una de ellas, llevándoles el mensaje para que le den la oportunidad de confiar en su persona y que se sumen en un solo equipo para lograr el desarrollo de todo el municipio. Por otro lado, Hernández Velasco dijo que cada una de estas primeras acciones las dará a conocer el próximo 28 del presente mes en las instalaciones del auditorio, ante los delegados, comisariados y comités de las localidades, a fin de que conozcan los resultados de la gestión que ha podido desarrollar. Finalmente externó que existe el respaldo del gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, por lo que ha podido encontrar buena respuesta en cada una de las secretarías y por ello recalcó que pondrá el mejor de sus esfuerzos para lograr aún más en su gobierno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pide DSPM tener cuidado ante posible presencia de carteristas Áreas de Alcaldía realizarán guardias durante diciembre Benefician a productores de café de varias comunidades Anuncia presidenta arranque de construcción de viviendas dignas Implementarán operativo por periodo vacacional