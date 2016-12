Piden cama para atención de pacientes de Monec Tanlajás SLP.- Además de agradecer al jefe de la Jurisdicción Sanitaria número siete por brindar el apoyo de atención médica a las familias de su comunidad, el coordinador de salud pidió al mismo se les apoye con una cama para la atención médica de los pacientes que acuden a la clínica de salud del lugar. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Roberto Bautista coordinador de salud municipal y gestor del mismo rubro en su comunidad de Monec, dijo que se encuentran muy agradecidos con el apoyo de la Secretaría de Salud a cargo de la doctora Mónica Liliana Rangel y de la jurisdicción sanitaria número siete a cargo de Jonás Terán Secundino, por haber apoyado con la atención médica correspondiente en su comunidad ya que desde dos años atrás no se contaba con dicha atención. Dijo que actualmente los casi 600 pobladores del lugar cuentan con atención medica cada 15 días o un mes que acude la brigada médica, en donde brindan atención a los pacientes crónico degenerativos, pacientes con enfermedades comunes como gripales “además estamos muy agradecidos con la doctora Mónica porque nos mandó no solo el médico general, sino también un promotor y un dentista que acude con la brigada y que nos atienden muy bien porque tienen el apoyo de la enfermera que es tenek y que les ayuda a entender a las personas de la tercera edad principalmente” comenta. Sin embargo, dijo actualmente cuentan con la necesidad de una cama para la atención de los pacientes ya que actualmente no la tienen “y queremos que los señores o señoras embarazadas tengan una buena revisión en sus camas porque si son necesarias para algunos pacientes” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Incrementa cinco por ciento padecimientos de IRAS Atención jurídica y psicológica para habitantes de Tanlajás Madre soltera a punto de ser desalojada Piden luminarias para albergue Proyecto para la eliminación de las abejas en Tanlajás