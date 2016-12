Pide DSPM tener cuidado ante posible presencia de carteristas

Es por ello, que una de las recomendaciones es que vayan acompañados de un familiar, no permitir que les ayuden personas extrañas, además de no mostrar el dinero a la vista de todos. Reconocieron que afortunadamente en la cabecera no se han presentado casos de los llamados “carteristas”, sin embargo se mantienen al pendiente para que no operen dentro del municipio. Asimismo, pidieron tener cuidado ya que también podrían circular billetes falsos, tal y como ha venido sucediendo con algunas denominaciones de 50 pesos en toda la región. Finalmente agregaron que podrán solicitar el apoyo al cuerpo de seguridad en el momento que sean víctimas de un delito, ya que estarán para auxiliarlos.