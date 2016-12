Espejeando HUASTECA CENTRO La visita del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López fue como siempre, aprovechada por los habitantes del municipio de Tancanhuitz, sobre todo de la localidad de Palmira Viejo quienes solicitaron el apoyo para que se lleve a cabo la obra de la planta tratadora de aguas residuales en su comunidad tras el avance de la construcción de la primera etapa de la obra de drenaje en el lugar, sobre todo cuando dicha acción se ha retrasado porque las mismas autoridades no se ponían de acuerdo en el terreno que tenían que donar, generando con ello que el recurso no pudiera bajarse durante el presente año y ahora tendrán que esperar a que nuevamente se gestione ante las dependencias correspondientes, además de la planta tratadora los habitantes solicitaron a la presidencia municipal que se apoye con la recolección de basura ya que desde hace más de una semana cuentan con una fuerte cantidad de desechos que generan moscas en el lugar, contaminando el ambiente Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Hoy es el día del policía y hasta el momento ninguna de las administraciones ha homenajeado a los agentes de dichas corporaciones y será hasta el día de hoy que en Aquismón se reconocerá a los elementos de la dirección de policía y tránsito municipal, para lo cual todos se estarán concentrando durante el horario del cambio de turno a fin de no afectar los trabajos que diariamente llevan a cabo en la cabecera, lo cual no se presentará en Axtla de Terrazas o al menos no se ha anunciado tras la manifestación que iniciaran los uniformados el pasado martes en demanda de un mejor trato por parte de su jefe policiaco Benjamín Jiménez, del cual desde el inicio de la administración se han quejado los uniformados y no han recibido respuesta de parte del alcalde Julio César Hernández Reséndiz, al grado de permitir que esto pueda afectar de todas las maneras posibles ya que además las quejas de la ciudadanía han sido de forma directa contra el funcionario ante el munícipe y no han obtenido respuesta alguna. Por su parte en Coxcatlán a pesar de que el alcalde Manuel Morales Ramírez anunció que los comerciantes del atrio de la iglesia se tendrían que remover de forma momentánea mientras se llevaban a cabo los trabajos de remodelación de dicho lugar, esto no fue así, logrando con ello el agradecimiento de los comerciantes ya que según señalan no perdieron su ingreso diario y se espera que durante las presentes fiestas decembrinas solamente se genere un reacomodo que les permita quedarse a la vista de los clientes que diariamente los buscan en el atrio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando