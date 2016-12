“Según la escuela está dentro del programa escuelas de calidad y resulta que los baños son una cochinada por lo que exigimos al director de la escuela que ponga al intendente a trabajar o que lo destituya”, denunció Eleuterio Estrella, padre de familia. Según las quejas de los padres, el intendente del plantel, es pagado por la Presidencia Municipal, pero no hace nada, se la pasa cuidando niñas que van al baño, denunciaron los padres inconformes. Eleuterio Estrella, padre de un menor que asiste al plantel, mencionó a este medio que el problema es desde hace ya mucho tiempo y lo han comentado con las autoridades educativas de la institución, sin embrago hasta este momento no se le ah dado solución al problema. Añadió que la presidente del grupo “A” de 4to grado, en repetidas ocasiones ha externado su inconformidad al Director del plantel, sin embargo hasta este momento no les han hecho caso.