Estamos en víspera de fiestas navideñas de noche buena y navidad, se trata de que las estrategias de seguridad pública y protección civil surtan efecto, un tema importante es sin duda lo que acabamos de ver en Tultepec Estado de México y no es para menos que la gente se comenzara a preocupar por esto que ha sucedido y en Ixmiquilpan algunos ciudadanos consideran riesgoso el hecho de la venta de cohetes en carretilla, primero porque no cuentan con ninguna medida de seguridad, segundo porque no tienen un lugar adecuado y especial para que puedan exponer sus productos, así que muchos consideran que el riesgo del traslado de una bomba camina por las calles… El tema central es que debiera el departamento de reglamentos, con el visto bueno de protección civil instalar estos vendedores en un espacio adecuado, no le hace que estén fuera de la zona centro y de la mancha urbana, el que quiera adquirir esos productos deben ir a ese espacio que debe cumplir con especificaciones de seguridad. Los requisitos para instalarse tiene que ver con permisos específicos de la SEDENA por que los distribuidores de este producto que es comprado por terceros y revendido con el interés de hacer negocio, solo genera informalidad. Se pudiera entender o malinterpretar que al de reglamentos le pagan por cada carretilla, pero eso implica una responsabilidad compartida de pasar algo, – ojalá no suceda- ¿le alcanza con lo que le pagan para reparar una pérdida humana? Nunca alcanza, pero después del niño ahogado andarán buscando deslindar responsabilidades, andarán buscando culparse unos y otros y qué necesidad hay de eso cuando tienen todas las facultades para corregir cualquier imprevisto. Son la autoridad es esta las que deben de prever a futuro cualquier situación en la que en primer plano prive salvaguardar la integridad física. Alguien sabe ¿cuánta gente fuma en las calles? Normalmente la colilla del cigarro es tirada a un lado, y no preven corregir nada, se trata de que vemos esas bombas andantes tratando de hacer su negocio, como cualquier otro ciudadano preocupado por llevar el sustento a la familia, pero previeron realmente que esto puede ocasionar un incendio o dañar a alguien?. Por otro lado, con un monto superior a un millón 400 mil pesos, no sólo en recursos, sino también en especie, el gobernador Omar Fayad, encabezó la entrega de diversos apoyos en favor de artesanos hidalguenses. Busca el mandatario fortalecer la capacitación para los artesanos, a fin de que mejoren sus producciones de lo que comercializan, lo que significaría que su economía va a mejorar significativamente. Francisco García Ferreira, director de Operaciones y Proyectos Integrales para Artesanías del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), explicó que en este 2016, la institución que representa ha otorgado más de 5 millones de pesos en diferentes rubros en favor de los artesanos del estado, con lo que se promueven la cultura y las tradiciones de la entidad, en México y en el mundo. Enumeró otros apoyos otorgados a los artesanos del país, como lo es atención médica gratuita y de calidad a través del Seguro Popular; con el SAT, la creación de un concepto de contribuyente que se adapte a las necesidades de los mismos artesanos, entre otros. Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo Social del estado, fue el encargado de dar a conocer los detalles de la entrega de estos apoyos, los cuales consisten en recursos para talleres de artesanos, así como apoyos para la integridad de la salud ocupacional y la creación artística; además de la premiación del tercer concurso “Hecho en Hidalgo”. El Gobernador del Estado, Lic. Omar Fayad Meneses, sometió para análisis y aprobación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, una propuesta de reforma al artículo 83 de la Constitución estatal, así como una iniciativa de Ley de Reforma Regulatoria. La propuesta forma parte de una política hacia un gobierno más cercano y eficaz, promueve el crecimiento de las empresas existentes, la generación de nuevos negocios, de más y mejores empleos, dando como resultado una mayor competitividad al Estado. Ésta busca liberar a los ciudadanos que quieren abrir un negocio o realizar un trámite, de procesos que propician corrupción, debido a la existencia de un marco normativo obsoleto, ambiguo o incompleto, que lejos de brindar certeza jurídica propicia la duplicidad, desalientan al sector privado y fomentan la informalidad. La reforma al artículo 83 constitucional, da lugar a la emisión de una ley y su reglamento acorde a los lineamientos que en la materia establece la Federación ya que promueve la creación de un sistema estatal que obligará a Estado y municipios a coordinarse para evitar duplicidades en trámites, procedimientos y propiciar así una disminución de los actos de corrupción. Suma y se complementa con las aportaciones de la iniciativa privada, representada por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo. Es un documento que recopila y da respuesta a las demandas hechas al Gobernador Fayad durante su campaña, en el sentido de simplificar los procesos burocráticos y combatir la corrupción. Los indicadores económicos revelan que caímos en materia de competitividad. Hidalgo se encuentra en el lugar 29 en lo que se refiere a la apertura de negocios, por lo que esta iniciativa propone que los empresarios no abandonen su proyecto por el exceso de trámites. Propone nuevas reglas que facilitarán la consolidación de sus negocios en menos tiempo y a menor costo. La administración inicia con un contexto macroeconómico más complejo y que enfrentará retos ante una realidad: el dólar es 65 por ciento más caro y el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 64 por ciento menos. Por ello, la iniciativa propuesta busca que los interesados no elijan la informalidad o el riesgo de que su proyecto fracase porque no hay reglas claras para ofrecer un mejor ambiente para hacer negocios. Actualmente existen 86 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que no crecen por el exceso y costos de trámites, la informalidad, la falta de crédito y baja demanda de sus productos. Refirió que el 14 por ciento de los empresarios asignan recursos extraoficiales para la agilización de trámites u obtención de permisos y licencias, mientras que un 13.5 por ciento lo hace para evitar ser molestado por inspectores locales de acuerdo con la encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno 2015 para el caso de Hidalgo. Estas prácticas serán combatidas pues se plantea la creación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, con consejos estatales y municipales, así como la consolidación de un Catálogo de Trámites y Servicios que impulsa la transparencia y rendición de cuentas.