El presidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, habló sobre la importancia del desarrollo turístico en la región, recalcó el papel que tendrán los ciudadanos en su actitud para lograr que lleguen al municipio los recursos. Adelantó que en un recorrido por la presa hidroeléctrica, en donde se gestionaron 9 millones de pesos para proyectos que consisten en cabañas, lanchas, tirolesas, paseos y lugares donde la gente pueda ir a convivir con su familia, advierte que hay mucho entusiasmo de la población. A la par envió una brigada de personas para capacitarse en Pachuca con la finalidad de elaborar proyectos que han de ingresarse el 15 de enero, todos ellos vinculados con la actividad turística; además hizo mención que proyectan construir una oficina permanente para programas y fondos federales, estatales y municipales. Llega la euforia de Rubí y sus XV años, a unos días de la celebración de los XV años más esperados de México, la popular quinceañera declaró que se siente deprimida porque cree que es puro cuento que asistan las personalidades que con antelación han dicho que irían a la fiesta. Rubí Ibarra García no cree que Espinoza Paz llegue con los cinco borregos que le prometió ni que le cante durante su vals. El tema es que se hizo popular la presunta asistencia de los artistas y hora pues todo indica que aun cuando confirmaron para hacerse promoción con el caso no lleguen, ya que estos artistas realmente no se presentan gratis. Hidalgo se convierte hoy en uno de los primero estados que se suma formalmente a la estrategia federal de la Secretaría de Gobernación. “Somos Mexicanos”, brindado así seguridad a la población migrante que regresa voluntariamente o no a nuestro país, logrando así la entrega de apoyos del Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI), su reinserción al estado. El objetivo de esta estrategia es apoyar a las y los migrantes en su retorno, para lograr establecer en sus lugares de origen una ocupación dentro del mercado formal e incrementar sus opciones de autoempleo, destacó la coordinadora nacional de la estrategia “Somos Mexicanos”, Dalia Gabriela García Acoltzin. De igual manera, la funcionaria federal reconoció al gobierno del estado, que encabeza Omar Fayad Meneses, por el compromiso que hoy asume al sumarse a este programa que impulsa la Segob que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. En el marco de este evento, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, realizó la toma de protesta del comité de coordinación local de la estrategia “Somos Mexicanos” y la firma del acta de instalación, en representación del mandatario hidalguense. En este evento estuvieron presentes, el delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Homero Galeana Chupín; la delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Norma Siyú Escalante Reynoso; el delegado federal de Liconsa, Manuel Sánchez Olvera; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñíz Rodríguez; el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, Esteban Ángeles Cerón; la diputada federal, Liliana Oropeza Olguín; el teniente coronel de infantería del Estado Mayor, Uriel Carreto Montoya y presidentes municipales. Como parte de las acciones preventivas que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo lleva a cabo, 11 internos de los Centros de Reinserción Social de Tula de Allende y Tenango de Doria fueron reubicados desde la noche del jueves 22 de diciembre y la madrugada de este viernes 23. De acuerdo con la dependencia, con la colaboración de agentes de la Coordinación de Seguridad Estatal, Policía Municipal de Tula y personal penitenciario, fueron realizados los traslados. Una de las quejas mayores que ha recibido el gobierno del estado es el funcionamiento del Tuzobús en la capital del estado Pachuca, inicialmente desde que se presentó el proyecto, el trazo, luego los costos, fue una obra que chocó con los intereses del transporte local, hoy Omar Fayad Meneses presenta alternativas y acciones necesarias para consolidar en la zona metropolitana, un sistema de transporte funcional y amigable para los diferentes sectores de la sociedad, que cubra sus demandas y requerimientos, son tomadas desde el gobierno estatal, de manera responsable, seria y coordinada con todas las partes involucradas. El Plan de Intervención del Sistema de Transporte Tuzobús, era un tema pendiente, sin duda mejorar este servicio y hacerlo más accesible a la población, han sido tomadas en cuenta las voces, planteamientos y propuestas de la gente, de expertos, autoridades municipales y concesionarios, eso se oye bien, se alcanza percibir mayor sensibilidad del gobierno. Las quejas e inconformidades de la sociedad, no han sido pocas las acciones anunciadas para lograr lo anterior, destacan: analizar el trazo, las rutas, quitar los carriles confinados donde sea necesario e intervenir a la empresa, sin autoritarismos. Buscan el desahogo y fluidez del tránsito en las Avenidas Revolución y Juárez, así como cambiar los vehículos de las rutas alimentadoras, para poderlas aumentar en número y con ello beneficiar a todos los usuarios de este servicio en la Zona Metropolitana de Pachuca, de la que son parte los municipios de Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca. Los legisladores locales aprobaron diversas iniciativas como la creación por primera vez en la historia del estado de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la aprobación de la miscelánea fiscal, así como la Ley Orgánica de la Administración Estatal, la Ley de Planeación y los presupuestos para el gobierno del estado y las presidencias municipales, lo que generó reconocimiento del mandatario hidalguense.