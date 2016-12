Ayuntamiento ya pagó aguinaldo a trabajadores de confianza Sin embargo lo hizo con dos días atraso y ello le puede generar denuncias ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Durante la tarde del jueves, el área de Tesorería pagó por fin el aguinaldo a los funcionarios de primer nivel, de confianza, personal de confianza e integrantes del Cabildo sin embargo lo hizo con dos días de atraso de acuerdo al plazo fijado por la Ley y ello puede generar denuncias ante la Subprocuraduría de la Defensa del Trabajo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios FRANCISCO PÉREZ Topete subtesorero Francisco Pérez Topete subtesorero en el Municipio manifestó que el atraso se debió a “siempre en fin de año tenemos muchas prioridades, ver cuestiones de proveedores, de publicidad, son días apretados para los dineros y nos ocasiona andar moviéndolo de la manera más eficaz para tratar de no quedar mal” respondió. Aceptó que no fue suficiente el ahorro que hicieron mes con mes de las participaciones del Gobierno del Estado ya que, apenas lograron juntar alrededor de 10 millones de pesos pero el monto total para el pago de esa percepción fue de 21 millones de pesos. Según la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen la obligación de pagar el aguinaldo antes del día 20 de diciembre y respecto a lo que pudiera acarrearle al Municipio el atraso que tuvieron dijo “si algún trabajador presentara alguna demanda le darán seguimiento porque tenemos la obligación de pagarlo, afortunadamente la gente creyó en nosotros y ya tiene su dinero a lo mejor no tan a tiempo”. Pérez Topete informó por último que al personal sindicalizado que consta de 560 aproximadamente se les paga de aguinaldo lo correspondiente a 75 días de salario mientras que de confianza, regidores y de primer nivel 60 días. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Con sus familias o en servicio así pasaran militares la Navidad Descuentan 30 mil pesos a regidores por impuestos Aun sin mastógrafo el hospital regional Antigripales los más vendidos en farmacias Suspendidas las detecciones de cáncer en Lomas del Real