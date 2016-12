Aun sin mastógrafo el hospital regional No hay fecha para que el nuevo aparato sea instalado, a pesar de que desde hace semanas ya se realizan trabajos para su instalación. Ciudad Valles, S.L.P.- Tras ocho meses de haber fallado el mastógrafo que se encuentra instalado en el hospital regional de Ciudad Valles, aun no hay fecha para que el nuevo aparato sea instalado, a pesar de que desde hace semanas ya se realizan trabajos para su instalación. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Aun sin mastógrafo se encuentra el hospital regional de Ciudad Valles. Christian Alemán Muñiz, Director General del Hospital Regional, señalo que a pesar de la descompostura del mastografo la atención hacia las mujeres que requieren del procedimiento se ha dado, desde el mes de mayo que el aparato dejo de funcionar, “la atención de las pacientes siempre se les va a dar, ya sea con subrogación o bien nosotros pedimos el apoyo a la unidad móvil de la jurisdicción V, quienes ellos nos han apoyado bastante para que nunca se detenga la atención de la paciente”, señaló. Indicó que desde hace semanas, la empresa encargada de la instalación del nuevo mastografo está trabajando, incluso ya se concluyó con la nivelación del piso donde se encontrara el aparato, estando pendiente aún la instalación eléctrica, misma que se ha retrasado dado que uno de los aparatos que se requiera vienen de Alemania y no ha llegado. Agregó que se tiene una estadística de atención de aproximadamente cinco personas que necesitan el estudio de mastografía, mismas que se canalizan incluso a instituciones privadas para que reciban la atención, enfatizando que hasta el momento no se podría dar una fecha exacta para que de nueva cuenta se tenga en funcionamiento el mastógrafo, pero la atención no se ha dejado de brindar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ayuntamiento ya pagó aguinaldo a trabajadores de confianza Con sus familias o en servicio así pasaran militares la Navidad Descuentan 30 mil pesos a regidores por impuestos Antigripales los más vendidos en farmacias Suspendidas las detecciones de cáncer en Lomas del Real