A marchas forzadas y después del plazo marcado por la Ley, logró el Municipio salir con el compromiso de pagar los aguinaldos a todo el personal que labora en la actual administración municipal ya que, aunque se afirmaba que saldrían sin ningún problema de esa responsabilidad al final se les complicó. Según lo expresado por el subtesorero Francisco Pérez Topete, apenas lograron ahorrar durante todo el año vía descuentos a las aportaciones de la Secretaría de Finanzas, solo la mitad de lo que requerían para pagar el aguinaldo a todos. De un total de 21 millones de pesos, el Ayuntamiento apenas tenía 10 MDP y tomando de aquí y de allá pudieron salir adelante. Diversos proyectos y anuncios que habían sido hechos por diversas áreas del Ayuntamiento en este 2016 quedaron empantanados o bien ya no se ha dicho nada. Uno de ellos es el Centro Poder Joven que, según lo informado por Andrés Hernández de Atención a la Juventud, Valles había resultado beneficiado con la donación de computadoras con internet en un local frente a la Plaza Principal pero de eso ya tiene varios meses y el tema quedó en el olvido. También Turismo Municipal se fijó un plan de trabajo a inicios de año pero de lo programado, poco se pudo hacer, uno de ellos fue la elaboración de una escultura del comediante Mario Moreno "Cantinflas" la cual al parecer se canceló. Este día y como cada año, será un caos la zona centro y zona de mercados de la ciudad ya que, cientos de personas acudirán a realizar compras de última hora previas a la cena de Noche Buena. La Dirección de Comercio detalló que mantiene coordinación con otras áreas para evitar que los propietarios de negocios tanto establecidos como ambulantes no acaparen la vía pública sacando la mercancía pero también vigilará que los centros expendedores de licor no excedan el horario permitido. Esta temporada de posadas navideñas es la oportunidad perfecta para quienes quieren posicionarse rumbo a las elecciones del 2018 tanto por quienes hoy tienen un cargo o no. Muestra de ello son los actuales regidores como Elizabeth González Bucio, Juana Elena Torres, Alberto Zúñiga, entre otros más quienes han recorrido el municipio entregando bolsas de dulces y juguetes. Pero también otros más que no están dentro de la función pública pero que ya estuvieron, aprovechan para salir a la escena pública, uno de ellos fue el ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín en la posada de una organización civil de nombre "Que harías por ciudad Valles". Incluso llamó la atención que Jorge Flores actual dirigente impuesto de la CNOP en Valles también se puso las pilas y reapareció organizando una posada navideña por los rumbos de la colonia Lázaro Cárdenas.