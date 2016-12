Apreciaciones Las personas con discapacidad son especiales por presuntamente contar con limitaciones, las cuales sin embargo demuestran no tenerlas ante el empuje con el que viven diariamente, enfrentando la vida a pesar de las adversidades que se les presenta y sobre todo del poco apoyo que en ocasiones ni de sus familiares tienen, pero lo peor del caso es como las autoridades mismas los marginan, al menos eso demuestran en los hechos ya que durante el evento navideño organizado por la unidad Básica de rehabilitación en el cual invitaron al alcalde Domingo Rodríguez Martell y su esposa Teodora Salvador de los cuales solamente el primero atendió el llamado, mientras que la segunda brilló por su ausencia, aun cuando en cierto punto tuvo razón ya que en el mismo momento les arribaron una remesa de cobijas y despensas para hacer entrega en las comunidades a los pobladores más vulnerables. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Aun cuando la necesidad de los internos del centro de readaptación social de Xolol, es precaria, es poco lo que se puede hacer por parte de los alcaldes que realmente desean apoyarlos y es que en este sentido hasta ellos mismos son revisados de pies a cabeza cuando buscan llevar algún beneficio como son cobijas, alimentos y otros artículos, generando así que pretendan los ediles no acudir más, siendo esto grave ya que durante el día del interno las autoridades de los centros de readaptación buscan el apoyo de las administraciones para celebrarles y por consecuencia los alcaldes tienen que comprobar gastos mediante las fotografías y no pueden hacerlo al interior de los centros, porque no se les permite, por lo que en definitiva son pocos los presidentes de la zona y de hecho casi nulos los que se acercaron al centro de readaptación en la zona para llevar un regalo de navidad a los internos por lo que tendrán que arreglárselas solos con sus familiares. Coxcatlán a pesar de lo que se esperaba, tuvo unas buenas fiestas que llenaron de alegría a los pobladores quienes sin embargo a pesar de todo se encuentran criticando la postura del alcalde Manuel Morales Ramírez en el sentido del poco tiempo que ha sido visto realmente encabezando las actividades y si las inicia no las termina porque se ausenta. Por fortuna detrás de un hombre hay una gran mujer y es la presidenta del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Kuoying Lee Luevano quien ha sacado adelante los trabajos, lo cual por supuesto con apoyo de un gran equipo que en todo momento ha atendido el llamado de la funcionaria. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones