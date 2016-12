Apreciaciones Un nuevo revés sufrió el ayuntamiento en temas laborales, luego de que el tribunal de conciliación y arbitraje determinara la reinstalación de cinco de los 25 que fueron despedidos a principios de la actual administración por no contar con los exámenes de control y confianza, aunque emprendieron una demanda que duró un año consiguiendo ser reinstalados en sus puestos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto se suma al tema de los laudos laborales que ha venido afectando al ayuntamiento desde la administración anterior en la que incluso se realizó el embargo de las cuentas donde se encontraba el recurso necesario para sacar compromisos, aunque en la actual no se ha sabido a que hayan aplicado sanciones de este tipo. Sin duda dicha situación también favorece tomando en cuenta que la corporación no cuenta con muchos elementos y ahora con este nuevo grupo de policías que reincorpora se podrá fortalecer la presencia en los puntos que se consideran vulnerables. Un problema de desabasto de combustible comienza a vivirse en la región, ya que en la capital del estado se mencionaba que estaban padeciendo la falta de gasolina en las estaciones de servicio por lo que se estaba buscando en los alrededores como Rioverde aunque está a una distancia considerable, hasta ahora no se ha percibido una crisis similar en la huasteca sur, sin embargo el acaparamiento de los combustibles ha ocasionado que se comience a especular con el costo que tendrán para el siguiente año y da paso a la especulación. El día de ayer se pudo observar una fila interminable en todas direcciones de vehículos que intentan llegar, intentan salir o intentan pasar simplemente por este municipio sin embargo el caos no parece tener fin y a partir del día de hoy se espera que se pueda complicar todavía más la circulación con la llegada de las fiestas navideñas. Una situación que pudiera menguar el tráfico sería que se pudiese utilizar el puente de El Tepetate mismo que todavía se encuentra cerrado al paso de vehículos por parte de la comunidad de La Cuchilla hasta que no se llegue a un acuerdo económico entre ambas partes, el gobierno hasta el momento no ha intervenido en este conflicto esperando que sean las mismas comunidades las que puedan poner de acuerdo, sin embargo no es tan sencillo. En los grupos políticos las cosas no se han quedado detenidas aunque así lo parezca ya que mantienen actividad a través de las festividades navideñas y cada quien busca sumar adeptos a través de esta serie de eventos que se están realizando como son las posadas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones