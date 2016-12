Vecinos del Parque de Poblamiento requieren limpieza de lotes baldíos.

Subrayaron que hay una expresión que manifiesta que “el buen juez por su casa empieza”, y no obstante que en el sector de la colonia se ubica de manera provisional el Centro de Salud, no se ha llevado a cabo ninguna campaña para requerir la limpieza de los predios. Agregaron que la necesidad de exigir el chapoleo de los espacios baldíos es para evitar padecimientos como el Zica, chikungunya y dengue, ya que el monte es habitad del insecto transmisor, así como los acumulamientos de agua. A pregunta formulada, manifestaron que los referidos lotes pululan en el sector poblacional, citando como ejemplo dos que se encuentran en las inmediaciones de las instituciones educativas del CECyTEH; Secundaria No. 3 y Escuela Superior de Huejutla. Para finalizar, comentaron que otro de los problemas que se suscitan en el sector, es la acumulación de promontorios de arena y grava en las calles por parte de propietarios de viviendas, los cuales tardan para utilizarlos en actividades de construcción.