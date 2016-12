Exigen a CAPASHH solucionar problema de contaminación

Manifestaron que personal adscrito a la dependencia ha llegado al lugar en varias ocasiones, pero no han querido o no han tenido la capacidad para detectar en dónde se encuentra el deterioro, por lo que el derrame de agua continúa mientras en otros sectores se carece del líquido. Subrayaron que el denotado desperdicio de agua en la zona del pozo ya tiene varios meses, lo cual es lamentable ya que uno de los problemas graves de Huejutla es la falta del necesario líquido, especialmente en las colonias más alejadas del primer cuadro de la ciudad. Agregaron que aunado al desperdicio de agua, el encharcamiento de la misma genera contaminación y simultáneamente se constituye en un foco de infección, ya que es habitad de insectos transmisores de enfermedades como el Zica, chikungunya y dengue. Es oportuno destacar, que entrevistado en torno al grave problema de la contaminación del pozo, el Delegado Municipal, Loreto Vera Pérez, refirió que desde un principio lo reportó en la oficina de CAPASHH pero aunque ha asistido personal no lo ha podido solucionar.