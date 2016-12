Concluye 1er periodo ordinario de sesiones con aprobación de reforma Durante la última sesión de 2016, las y los diputados locales aprobaron la propuesta del gobernador Omar Fayad Meneses para reformar el artículo 83 de la Constitución de la entidad Afirma la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, María Luisa Pérez, que este primer periodo ordinario que concluye fue productivo. Estado | Estado 0 Comentarios Durante la última sesión ordinaria de este 2016, las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de Hidalgo, avalaron la propuesta del gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, para adicionar un tercer párrafo al artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con la finalidad de establecer las bases de la política regulatoria en el territorio hidalguense. Se destaca en dicho párrafo que la política de mejora regulatoria en el Estado, será obligatoria para todas las autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. La legislación en la materia, contemplará la creación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. Además, los instrumentos necesarios para que las leyes que expida el Congreso y las disposiciones que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental y los organismos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad. De acuerdo al dictamen leído por la representante por el distrito de Tula de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, se señala en el artículo segundo transitorio del decreto que, en un plazo máximo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se expedirá la Ley reglamentaria. Además, dicha ley deberá contar, con al menos, la obligación a las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios de los ciudadanos mediante el uso de tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria. La creación de un catálogo que incluya todos los trámites y servicios estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica. Así como la creación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, como el órgano colegiado rector, encargado de la coordinación de acciones necesarias para asegurar que la regulación que integra el ordenamiento jurídico de la entidad responda a los principios y propósitos establecidos en la Ley. “El Índice de Competitividad Estatal 2014 (ICE) del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que mide la capacidad de los estados para atraer y retener talento e inversiones, ubicó en 2012 en el lugar 24 a nuestra entidad, lo que representó un retroceso respecto al 2010, cuando se ubicó en el lugar 23”, dijo Vieyra Alamilla. En pro del dictamen participó la representante por el distrito de San Felipe Orizatlán, Erika Saab Lara, quien afirmó que, “tener un marco regulatorio ineficaz genera un suelo fértil para la discrecionalidad de los servidores públicos en el ejercicio de su función, esta situación entorpece de manera directa la atracción de inversiones, las empresas reportan pérdidas en promedio de 5% en sus ventas anuales”. AVALAN LICENCIA A MAGISTRADO Y LANZAN UN EXHORTO En la trigésima quinta sesión del primer periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio, las y los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, aprobaron la licencia por 18 meses para el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Jorge Antonio Torres Regnier. El dictamen fue fundado por el legislador de representación proporcional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Miguel García Vázquez, quien señaló que la licencia aprobada por unanimidad se autoriza por 18 meses, mismos que correrán a partir del día 10 de enero del 2017 y concluirán el 10 de julio de 2018. Además, se exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que lleve a cabo de forma obligatoria en los siete módulos fijos que tiene al interior de la entidad, la realización de una evaluación práctica de destreza y habilidad además de evaluar los conocimientos teóricos a quienes deseen obtener su licencia de motociclista, así mismo elaboren un padrón de motocicletas y así poder prevenir el robo de estas unidades. También se exhortó a los 84 ayuntamientos hidalguenses para que establezcan un programa de movilidad vial segura para los motociclistas, a través de los reglamentos de tránsito y vialidad municipal, en donde se haga obligatorio el uso de casco protector al conductor y acompañante, el uso de aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horarios nocturnos, la portación de licencia de conducir y tarjeta de circulación. ASUNTOS GENERALES En asuntos generales participó la diputada panista, Gloria Romero León, con el tema “Trabajo legislativo al cierre del primer periodo ordinario de sesiones”. Reconoció el trabajo de las diferentes comisiones de estudio que dictaminaron los diferentes puntos presentados ante el Pleno y que fueron aprobados por las y los diputados. Sin embargo, dijo que aún se mantienen pendientes diversas iniciativas que ella presentó. Para abonar en el tema participó la legisladora priista, Marcela Vieyra Alamilla, quien destacó que, durante este primer periodo ordinario de sesiones, se aprobaron importantes y trascendentes iniciativas que fueron presentadas, no sólo por el gobernador de la entidad, sino por las y los integrantes de la LXIII Legislatura local. Además, en documentos en cartera arribó el oficio 367/SSLYP/DDLYP/AÑO 2/P.0. 1/16 del Congreso del Estado de Morelos con el cual se busca la adhesión al acuerdo económico para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que aprueben la iniciativa que modifica los artículos 201 y 2065 de la Ley del Seguro Social y el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. ELIGEN A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE El presidente de la mesa directiva de diciembre, Luis Vega Cardón, clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo que preside la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía. Asimismo, se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el receso del primer periodo ordinario de sesiones del primer año el trabajo legislativo. Dicha propuesta fue realizada por el líder de la bancada panista, Cipriano Charrez Pedraza, quien también reconoció la disposición de las y los integrantes de las comisiones de estudio y dictamen por sacar adelante los temas prioritarios para la entidad. La diputación permanente quedó integrada por Luis Alberto Marroquín Morato como presidente, Daniel Andrade Zurutuza como vicepresidente, así como Ana Leticia Cuatepotzo Pérez como secretario. Además, son integrantes: Ernesto Vázquez Baca, Luis Enrique Baños Gómez, Margarita Ramos Villeda, Efrén Salazar Pérez y Miguel Ángel de la Fuente López. Como suplentes fueron electos: María Luisa Pérez Perusquía e Ana Bertha Díaz Gutiérrez. Se citó a los integrantes de la Diputación Permanente para el miércoles 11 de enero de 2017 próximo. BALANCE DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES Posterior a la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio y la apertura de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso de trabajo legislativo, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó que el periodo fue muy productivo. “Podemos decir que el balance fue altamente positivo. Ha sido un periodo de sesiones muy productivo en todos los sentidos, hemos cubierto con creces la meta que nos planteamos con relación al trabajo que de manera específica le correspondía a este periodo de sesiones que es tan particular por ser el primero de la legislatura”, destacó. Agregó que se cierra un ciclo en un buen ánimo y con un buen ambiente; afirmó que se está cumpliendo con las metas y lo impuesto por la sociedad y puntualizó que no son con los números con los que se puede juzgar el trabajo de la legislatura, sino con el trabajo puntual que se dio a las más de 60 iniciativas presentadas ante el Pleno. Destacó que durante este primer periodo ordinario de sesiones que concluye, se presentaron ante el Pleno y aprobaron por las y los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara local, 75 acuerdos económicos, 89 dictámenes de reformas a leyes locales, una minuta enviada por el Congreso de la Unión y se presentaron 67 decretos. 