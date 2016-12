Falta liderazgo en el PAN municipal

Fue Elías Naranjo Hernández, vecino de este municipio quien estableció que acudió hace algunos días a las oficinas del PAN, pero el dirigente nunca está, por lo que es necesario que atienda a los panistas ya que esa es su función. Mencionó que el actual líder del blanquiazul carece de estrategias políticas para trabajar con todos los actores políticos de ese instituto luego de que fue impuesto por un grupo de personas. Asimismo señaló que no tiene liderazgo, ya que en estos momentos debería tener todo listo para el trabajo político que se requiere en la localidad. Mencionó que nunca ha participado en la política y por ello desconoce la forma en que se debe de trabajar. Finalmente afirmó que no tiene nada en contra del dirigente de ese organismo político pero que debe poner todo su empeño para sacar adelante los trabajos partidarios, sobre todo que no se encierre con un solo grupo político y que tome en cuenta a todas las bases.