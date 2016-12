Anuncian apertura de cantina pese a que no hay licencias La directora de Reglamentos dijo que actualmente las licencias para cantinas están canceladas HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Será el día de hoy cuando se lleve a cabo la inauguración de una cantina pese a que ya no hay licencias. Huautla, Hgo. Debido a que por varios años se encuentran canceladas las licencias para cantinas, la titular del área de Reglamentos envió un mensaje a todas las personas que deseen abrir una cantina de manera ilegal, que serán sancionados de acuerdo al bando de policía y buen gobierno. Como es sabido, durante la administración pasada existió un descontrol en la apertura de cantinas, ya que a pesar que se encuentra prohibido, la ciudadanía hacia caso omiso y por ello en reiteradas ocasiones se les clausuraba. En ese sentido, durante la actual administración se verán obligados a seguir bajo esos mismos lineamientos, de ahí que la titular del área, Blanca Ramos Martínez recalcó que actualmente no se conceden las licencias comerciales para aquellas personas que deseen iniciar un negocio en donde expendan bebidas embriagantes, en este caso una cantina. Así mismo, dijo que los dueños de los establecimientos tienen un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, mientras que los días domingos la hora de cierre es a las 16:00 horas, por lo que mantendrán una supervisión constante para que los dueños cumplan con esta disposición. En ese sentido, tienen prohibido vender bebidas embriagantes a menores de edad, contratar a mujeres para que laboren como damiselas, ya que de violar lo dispuesto serán acreedores a una sanción administrativa; en caso de reincidir clausurarán el negocio. ANUNCIAN INAUGURACION DE UNA CANTINA Por otro lado, en diferentes puntos de la cabecera municipal, quien se ostentó como funcionario público de la administración pasada, de nombre EAHC, anunció la apertura de una cantina con razón social “La Supervisión”, que de acuerdo a la página de transparencia del Ayuntamiento no aparece en la lista de Concesiones, Licencias, Permisos y Autorizaciones, por lo que claramente estaría violando los lineamientos ya establecidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Profesores se dan con todo en encontronazo Retienen a empleados de la CFE Pide DSPM tener cuidado ante posible presencia de carteristas Resultados, como respuesta a ataques: MHV Áreas de Alcaldía realizarán guardias durante diciembre