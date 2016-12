Espejeando El ir y venir de cientos de personas por las calles de la cabecera municipal es inusitado y todo se debe, así es, acertó, al festejo que celebraremos hoy por la noche y que muchos habrán de prolongar hasta el día de mañana, la navidad está con nosotros y con ella se despiertan nuestros más nobles sentimientos, las emociones se desbordan y las ilusiones se renuevan, es una temporada en donde las familias se reúnen para convivir, celebrar y conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret, quien, de acuerdo a la religión católica, se convertiría en su mayor y más emblemática figura, el mesías o el redentor del mundo. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Por ello y porque también en esta fecha el amor de unos a otros, se traduce en la compra y reparto de diversos obsequios, el movimiento comercial aumenta en demasía y es causa principal de que la ciudad se llene de gente y los establecimientos, así como el comercio informal, eleven sus ventas, al grado de que, en algunos casos, muchas familias o quienes están al frente de la mismas, tomen la decisión de aventurarse a disponer de lo que no tienen con tal de estrenar o festejar como es costumbre en esta temporada, sin importarles que tras la momentánea alegría de las celebraciones, venga el periodo de arrepentimiento y preocupación al no poder solventar las abismales deudas que estas les dejan. De ahí, la importancia de que sepamos bien administrar los recursos con los que disponemos y evitemos caer en excesos, en el entendido de que no se puede disponer o gastar más de lo que gana, siendo esta una de las recomendaciones más efectivas para evitar que la llamada “cuesta de enero”, nos afecte más de lo debido. Aunque pudiera parecer todo lo contrario, dada la cantidad de hombres, mujeres y niños que vemos por las calles de esta municipalidad que por su ubicación geográfica y la gran concentración de casas comerciales, en comparación con las existentes en los demás municipios que forman parte de la región, los actuales son tiempos difíciles en materia económica, y aunque esto se nos olvide o decidamos pasar por alto al calor de los abrazos y la algarabía propia de los festejos decembrinos, debemos de tenerlo siempre presente, a fin de evitar que de la alegría pasemos al arrepentimiento o remordimiento al ver lo elevado de nuestras cuentas y contrastarlo con nuestro bajo poder adquisitivo para poderlas saldar. Recordemos que el derroche no es el motivo principal que habrá de reunirnos en esta noche, profundicemos y reflexionemos sobre el sentido primordial de este festejo, démonos cuenta de que estos días que anuncian el término de un año y el comienzo de uno más, son tiempo propicio para que demostremos nuestra capacidad de dar sin esperar nada a cambio, que experimentemos la bondad al apoyar al más necesitado, que seamos ejemplo de solidaridad, una actitud que debe ser permanente en nuestras vidas y que ayudará a que ese mundo del que en muchas ocasiones nos quejamos o lamentamos, cambia a partir de una evolución de nuestras consciencias. Vivimos en un plano material y a este nos aferramos sin darnos cuenta que podemos ser parte de una transformación, una metamorfosis que debe generarse a partir del plano personal mediante la práctica de la filantropía, es decir, el buscar hacer el bien sin esperar nada a cambio, sin obtener recompensas o reconocimientos. Por tal motivo, de cara a la celebración de la navidad, los invitamos a despojarnos de actitudes egoístas que solo nos hacen ajenos a la realidad que vivimos, una sociedad en la que podemos y debemos influir, pues no todos experimentarán las mismas emociones en esta nochebuena, no todos tendrán la oportunidad de sentarse a la mesa con su familia a disfrutar de una rica cena y recibir costosos obsequios; de ahí la necesidad de que experimentemos el verdadero sentido de esta fecha, sin que esto signifique buscar reflectores que nos lleven a los escabrosos terrenos de la presunción, sino por la simple, modesta y siempre satisfactoria, acción de ayudar a quien más lo necesita, ¡Felices fiestas!… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando