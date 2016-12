Quieren imponer a Herminia Reséndiz en el CDM del PRI Matilde Hernández denunció que “no hay convocatoria, el gobernador ha parado el proceso del PRI y pues el gobernador y Jorge Terán quieren mantener el control del partido” El litigante José Matilde Hernández Méndez denunció que a toda costa, desde el grupo predominante del partido, quieren imponer a toda costa a Herminia Reséndiz Alvarado en la presidencia del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI pero como no han cedido no se hecho así. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ACUSAN QUE HERMINIA Reséndiz no ha obtenido todo el apoyo de los grupos al interior del PRI pero aun así la quieren imponer En entrevista en esta semana denunció que “no hay convocatoria, el gobernador ha parado el proceso del PRI y pues el gobernador y Jorge Terán quieren mantener el control del partido, quieren la imposición de Herminia Reséndiz Alvarado, a mí ya me lo han dicho pero yo no me sumo a ninguna planilla de la cúpula o del gobierno, yo estoy con la gente” manifestó. Y es que el dirigente estatal del PRI Martín Juárez Córdoba había indicado que tras la instalación del Consejo Municipal hace unos meses, se iba a definir el método para renovar el CDM el cual se estableció que sería por asamblea de consejeros. Según se ha dicho, tras la elección de ese método, diversos grupos comenzaron a unificarse para no respaldar a Reséndiz Alvarado y desde ese entonces las negociaciones se empantanaron al grado que está por culminar el año y no se ha emitido la convocatoria cuando en otras localidades los CDM fueron renovados. Por su parte José Guadalupe Contreras Pérez entrevistado aparte, también coincidió con Matilde Hernández-ambos desean dirigir al PRI- de que desde el inicio de las negociaciones, la principal intención ha sido la de imponer a Herminia Reséndiz, pero como a él varios grupos lo han apoyado incluso con un mayor respaldo, las cosas no han avanzado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Consiguió plantel COBACH 24 recurso para climatizar aulas Violencia e inseguridad roban la paz que trajo Jesucristo: Balmori Sábado 07 de enero inicia la recepción de cartillas del SMN Cañeros propician accidentes en circuito indígena denuncian Ajustarán fletes de acarreo de caña por alza en combustibles