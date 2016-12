Ajustarán fletes de acarreo de caña por alza en combustibles Productores cañeros de la región se verán afectados por el alza en los combustibles que se espera para el año próximo, por lo que la Unión de Productores de Azúcar Abastecedores del Ingenio Plan de Ayala de la CNC, ya analizan presentar ante el comité lo que será un ajuste a los fletes, para amortiguar el alza. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Antonio Juárez Torres, líder de cañeros de la CNC. Antonio Juárez Torres, líder de los cañeros de la CNC, señalo que están al pendiente del incremento de los combustibles que se espera a partir del mes de enero, ya que si bien en cada zafra se hace un ajuste a los precios, tanto del corte como el acarreo, se espera que en este 2017 el ajuste impacte más al conocerse el nuevo precio del combustible, “de que nos va a pegar nos va a pegar, eso es un hecho porque sabemos bien que se incrementa todo y si no incrementamos un tanto por ciento a los fletes tenemos que también ver eso, tenemos que ajustar pues, pero tampoco podemos irnos más allá de lo que el cañero pueda pagar”, señaló. “Nosotros únicamente hemos aumentado lo que es la tonelada, ahorita estaba a 42 el corte y ahorita está a 44, de los fletes aún no hemos comentado pero eso lo tenemos que hacer en comité, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo todos y sacar un ajuste que vaya de acuerdo a las necesidades”. Juárez Torres agregó que actualmente como organización cuentan con una flotilla de aproximadamente 400 camiones que les dan servicio de acarreo, de los cuales tienen un promedio diario de 157 unidades trabajando, a los cuales se les suman 32 alzadoras y tres cosechadoras; todas estas unidades utilizan combustible para funcionar y sin ellos no se puede cumplir con la cuota de ocho mil toneladas de caña que se tienen que entregar al ingenio diariamente, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Quieren imponer a Herminia Reséndiz en el CDM del PRI Violencia e inseguridad roban la paz que trajo Jesucristo: Balmori Consiguió plantel COBACH 24 recurso para climatizar aulas Sábado 07 de enero inicia la recepción de cartillas del SMN Cañeros propician accidentes en circuito indígena denuncian