Garantiza Pemex abasto de gasolina en la capital

El abasto de gasolina se deriva de las gestiones realizadas por el gobierno estatal ante Petróleos Mexicanos, luego de que la empresa resolvió problemas de logística y de la sobredemanda de esta temporada de fin de año, situación que se normalizará dentro de las próximas 48 horas.

Martínez Alcántara indicó que se trabaja a marchas forzadas para restablecer a la brevedad el adecuado y oportuno suministro de todas las gasolineras de la entidad, consecuencia del desfase de en la distribución del poliducto Salamanca-León.

En rueda de prensa, explicó que el director general de Transformación Industrial de Pemex Carlos Murrieta Cummings, le aseguró que se cuentan con inventarios suficientes de gasolina magna, Premium y diesel en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de San Luis Potosí para satisfacer la demanda de gasolinas en el estado.

Aprovechó para agradecerle el apoyo que han recibido para que los autotanques de Pemex puedan llegar hasta las gasolineras y descargar el producto de manera ágil y segura, esto por medio del operativo que implementó la Secretaria de Seguridad Pública.

Pemex ha dado a conocer mediante redes sociales y comunicados hemos, a la población que no adquiera más combustible del que regularmente requiere; estas compras de pánico son injustificadas y pueden provocar desabasto, riesgos de manejo no comprar en bidones, para tal efecto, se recomienda a la ciudadanía en general a no almacenar combustibles que pongan en riesgo su integridad física.

A su vez, agradeció el respaldo de Pemex por medio del Director General, José Antonio González Anaya, quien ha seguido de cerca la situación que prevalece en la entidad y ha facilitado la operatividad para el suministro.⁠⁠⁠⁠