Lamentablemente esta navidad 2016 no fue muy diferente a las de otros años, a pesar de la fiesta y la alegría de la convivencia con la familia, los fantasmas de hechos violentos en el estado, los casos de suicidio y el desabasto de combustible en la región centro, terminaron acaparando las primeras planas de los medios de comunicación, y generando revuelo en las redes sociales. A esta navidad le sumamos la incertidumbre que ha generado la especulación con el precio de la gasolina; hace no muchos meses atrás, existían pronósticos de que el peso ya no se seguiría devaluando, que el precio de los combustibles y la electricidad vendría a la baja, y demás etcéteras que hasta cierto punto tranquilizaban al ciudadano de a pie. Pero como siempre en este México, la realidad termino por darnos un fuerte golpe en la cara; son sorpresa vimos hace pocas semanas que el dólar llegaba a los 20 pesos; ahora en estos días festivos la divisa ya rebasa los 21 y tal parece que ahora los ojos están puestos en ver qué día llega a los 25. Habrá quienes digan que el ciudadano de a pie no ocupa los dólares, pero la realidad es otra, muchos de los productos que consumimos provienen del extranjero y se cotizan en esta divisa; miles de empresas adquieren sus insumos en dólares lo que por ende aumenta los costos de producción, y es en estos productos ya terminados que vemos reflejadas las alzas. Si el panorama se cumple y la gasolina se dispara un 20 por ciento, estaremos viendo que el costo por litro ronde los 19 pesos, ahora los fletes y el autotransporte habrá de ajustarse. Durante esta semana se tiene prevista la reunión del consejo municipal de transporte, y esta especulación en el precio de la gasolina sin duda generara un replanteamiento en las tarifas del mismo, y es en esta mesa donde los transportistas podrán poner un reajuste en sus precios de manera inicial; el servicio urbano cada año aumenta de manera automática pero el servicio de taxi no, ese aumento se tiene que autorizar, previa aprobación del consejo y después del congreso. Dentro de las malas, la buena fue que a la huasteca no le pego el desabasto de gasolina que genero verdaderas compras de pánico en la capital del estado, donde miles de automovilistas hacían filas por horas para llenar sus tanques; algunos de los cuales a pesar de la espera no podían cargar ya que la gasolina se terminaba; otros más acudieron a otros municipios para abastecerse. A decir del gobierno en tres días el abastecimiento se normalizara, pero como dicen por ahí, el susto ya se los pegaron. A partir de este lunes y en la recta final de este 2016, la delegación de Finanzas comenzará a entregar las placas para motocicleta que tenía pendientes de dar luego de atrasos en el procedimiento tras un cambio en el diseño de las mismas. En anteriores ocasiones, el encargado de esa oficina Moisés Muñoz había externado que a un aproximado de mil contribuyentes se les adeudaba las placas. Todo ello se generó ya que, el jefe de la Policía en Valles Valentín David Franco Pineda afirmó que los delincuentes que operaban en el Municipio viajaban en vehículos sin placas entre ellos motocicletas y por consecuencia aplicó diversos operativos decomisando a diestra y siniestra unidades. Tal fue la inconformidad de parte de la población que el caso llegó hasta el Congreso del Estado en donde se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Valles para que dejara de detener vehículos ya que lastimaba la economía de personas que usan esas unidades como herramientas de trabajo. En cuestiones políticas y sin pelos en la lengua, el litigante José Matilde Hernández Méndez acusó que el alcalde Jorge Terán Juárez por todas las vías pretende imponer a Herminia Reséndiz Alvarado como la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI y que ha derivado en que ese proceso de renovación no se haya concretado en este 2016. Con él, son dos los aspirantes a dirigir al PRI los que se quejan de esa imposición aunque por fuera el presidente estatal del tricolor Martín Juárez exprese otra cosa, que hay unidad, que se escucharan a todas las partes, y que todo se hará por consenso sin embargo varios grupos no quieren a Herminia Reséndiz al frente del PRI para que no siga en manos del mismo grupo que lo ha mantenido cautivo. A partir también de este lunes, comienza la única semana que se tomarán de descanso los funcionarios municipales de la localidad y deberán retornar hasta el 02 de enero. En esa misma fecha deberán volver a sus funciones los burócratas estatales en las diversas dependencias que existen en la ciudad.