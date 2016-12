Apreciaciones El primer fin de semana de festividades navideñas, dejó un saldo si bien no rojo porque no ha habido decesos en la región sur, sí de hechos lamentables como lo ocurrido ayer por la tarde en la comunidad de Pezmayo, en donde casi 50 familias tuvieron que ser desalojadas por su seguridad ante el riesgo de que el cerro pudiera venirse abajo luego de que se observara una grieta que se ha ido extendiendo tanto a lo largo como en lo profundo. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La situación más crítica es en torno al hacinamiento de las familias en un albergue improvisado, en donde requieren de la ayuda de los gobiernos, pero también de la ciudadanía para poder apoyarlos con víveres que les permitan subsistir en condiciones más llevaderas en tanto que Protección Civil del Estado realiza una evaluación del lugar y se determina si corren algún riesgo o pueden volver a sus casas. Se espera que el día de hoy una comisión encabezada por Protección Civil Municipal y posiblemente el alcalde estén en la capital del estado para dialogar con las autoridades del gobierno estatal y poder agilizar los trabajos de evaluación del terreno además de poder aterrizar algo de ayuda para las familias. Aunque un hecho que habrán de enfrentar, es que el día de hoy se llevará a cabo la ya famosa internacionalmente quinceañera de Rubí, en el altiplano, para lo cual se ha destinado todo un equipo de logística tanto de Seguridad, como de Protección Civil, y hasta de Salud por lo que esperemos que las urgencias reales tengan la misma atención que se les está dando a un hecho tan frívolo que ha atraído los reflectores de todo el país y otras partes del mundo. Tal como se había adelantado en el proceso interno del PRI se espera que todo se defina hacia los primeros meses del próximo año, probablemente en el mes de enero aunque pudiera recorrerse hasta febrero dependiendo de cómo avancen las negociaciones al interior del partido y del grupo de aspirantes que están contendiendo. Mientras que ya existen rumores de que se está inclinando la balanza a favor de la dama de hierro Guadalupe Zavala, esto mediante acuerdos que se dieron presuntamente con cúpula del partido, lo cual tiene algo de cierto ya que ha demostrado tener canales abiertos con los liderazgos estatales, sin embargo en lo local el apoyo no le favorece al considerar que fue ya candidata de otro partido a la presidencia. Por lo pronto el ruido se está generando conforme se acercan las definiciones, y en algunas otras partes de la región ya han comenzado a surgir señalamientos de imposiciones de la dirigencia estatal e incluso que el propio gobernador está metiendo la mano en los procesos, lo que sí es cierto es que la línea nacional habrá de influir en el comité estatal y este en los municipios para preparar el terreno hacia la contienda del 2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones