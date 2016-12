“El 2016 fue crucial, vivimos en crisis  económica en todo el país” Abogado

Abundó que la crisis económica en México ha provocado que los ciudadanos busquen otras alternativas para obtener mayores recursos, sin embargo, todo mundo se ve afectado en sus bolsillos por la crisis que actualmente se vive. Detalla que los salarios no han tenido un gran incremento que de cierta manera venga a beneficiar a la clase trabajadora y ésta pueda salir adelante y aflote de la actual crisis económica. Añadió que en la zona Huasteca la crisis afectó seriamente a los habitantes en virtud de que en la región no existe otra actividad productiva en la cual se tenga que fortalecer la económica. “En la zona Huasteca dependemos muchos de los ingresos de los maestros, si los maestros cobran toda la actividad comercial se mueve, y cuando los maestros no cobran se ve mucho más reflejada la crisis económica”. Asimismo, dijo que en la zona es indispensable la creación de mayores fuentes de empleo o alguna otra actividad en la cual los habitantes de la zona de la Huasteca puedan sobrevivir, y tener de manera segura semanal o quincenal un ingreso económico. Finalmente, comenta que se mantienen con la confianza de que las políticas públicas para el 2017 que el gobierno pudiera implementar vengan a fortalecer la situación económica de los mexicanos.