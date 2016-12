Gobernantes son elegidos para servir al pueblo y no para servirse “El trabajo honesto de los gobernantes es una muestra de convicción democrática, habla del compromiso que ha contraído con la sociedad y es una obligación constitucional que han asumido” HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Consideran que funcionarios deben de trabajar con honestidad para servir al pueblo.

Frase: “El gobernar es servir, escuchar y obedecer, pero es también obligación moral de hablar con la verdad ante la gente quien a su vez también debe de participar en la actividad pública para lograr el bien común”. Noé Bautista Hernández, vecino de esta localidad y militante del Revolucionario Institucional Tlanchinol, Hgo.- “Todos los gobernantes son electos para servir al pueblo, más no para beneficiarse de los cargos públicos que ostentan, por eso deben de entender –indicó- que antes de pensar en ambiciones deben de ponerse a trabajar en bien de la sociedad, porque ese es su tarea y es su obligación constitucional”, lo anterior lo expresó Noé Bautista Hernández, vecino de esta localidad y militante del Revolucionario Institucional, al ser cuestionado acerca de su opinión del desempeño que observa de los funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Quien además agregó “el trabajo honesto de los gobernantes es una muestra de convicción democrática, habla del compromiso que ha contraído con la sociedad y es una obligación constitucional que han asumido; por lo que el gobernante debe de entender que ha sido electo para servir y no para servirse de un cargo público, el gobernar es servir, escuchar y obedecer pero es también obligación moral de hablar con la verdad ante la gente quien a su vez también debe de participar en la actividad pública para lograr el bien común”.

Por lo anterior dijo que con ello se lograrán funcionarios honestos y eficientes que es una exigencia del pueblo, porque la sociedad ya está cansada de malos funcionarios, que sólo se sirven del poder, por ello comentó que los diputados desde la cámara deben vigilar que los recursos del pueblo sean aplicados eficientemente para el beneficio colectivo, precisó.