Sistema Estatal Anticorrupción, será referente nacional: Omar Fayad Al rendir su protesta de ley como gobernador Constitucional de Hidalgo, Omar Fayad expresó que en su administración no habrá cabida para la corrupción. Estado | Estado 0 Comentarios La transparencia y el combate a la corrupción, no deben de ser letra muerta, así lo ha asegurado el mandatario Omar Fayad, en diferentes foros y espacios en los que ha participado; por el contrario, ha dicho, son acciones constantes que van a permitir impulsar una cultura diferente. Al rendir su protesta de ley como gobernador Constitucional de Hidalgo, Omar Fayad expresó que en su administración no habrá cabida para la corrupción, pues privilegiará el ejercicio transparente, la rendición de cuentas y creará un Sistema Anticorrupción Estatal. Para tal efecto, se han realizado foros y reuniones en las que han participado funcionarios estatales, integrantes de la sociedad civil organizada, instituciones educativas, así como organismos descentralizados. La muestra de lo anterior, fue la organización del Seminario "Sistema Estatal Anticorrupción", celebrado durante los primeros días del mes de diciembre, el cual contó con la importante participación de la Escuela Libre de Derecho, así como del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Durante su inauguración, Israel Félix Soto, secretario del Despacho del gobernador, consideró que la corrupción es un problema social y estructural, además de lamentar que México ocupa lugares nada positivos en el tema, frente a otras naciones. En el caso del estado de Hidalgo, dijo, se están tomando cartas en el asunto y la muestra fue el Seminario del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual fue el primero que se realizó en el país, organizado por un gobierno estatal. Dentro de los objetivos de dicho seminario, se analizó la manera de proveer a servidores públicos y profesionistas, de la información básica del Sistema Nacional Anticorrupción; sentar las bases para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción; tener un foro de discusión y análisis, en el que participe toda la sociedad; cómo hacer un gobierno eficiente; el papel se la Fiscalía Anticorrupción; entre otros. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal, al asistir el Quinto Encuentro Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que organizó el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) de Hidalgo, se pronunció por dar soluciones a las demandas y necesidades de la sociedad, escuchar y atender su sentir e incluirla con su participación en las decisiones públicas y en el trabajo gubernamental, para así fortalecer la transparencia en las acciones de la administración estatal. Recordó que desde el gobierno hidalguense se llevan a cabo diferentes consultas entre la ciudadanía, para estructurar el Plan Estatal de Desarrollo y el Sistema Anticorrupción, lo cual, subrayó, "no es populismo ni demagogia; es simplemente que el gobernador camine, como deben hacerlo todos los servidores públicos, al mismo nivel en el que está ubicada la población, cerca de las familias, conociendo la realidad social". Es así, que se busca que el Sistema Estatal Anticorrupción, sea un referente nacional sobre buenas prácticas, sin embargo, resulta fundamental la participación de la sociedad, a fin de que las cosas cambien para bien y desde el fondo.